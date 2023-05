Un día después de arrepentirse ante la prensa brasileña, porque "no quería atacar a Vinicius", Javier Tebas compareció para dar explicaciones sobre un caso que está dañando la imagen reputacional de LaLiga, afectada también por el Caso Negreira. Medios y personalidades internacionales, además del propio jugador brasileño, han acusado a la competición de "racista", acusándola de inacción en los expedientes abiertos.

En medio del intercambio de reproches, la rápida identificación y detención de los responsables de los insultos xenófobos del Mestalla, clausurado parcialmente durante cinco partidos por el Comité de Competición de la RFEF. El mismo órgano que le retiró la roja a Vinicius al considerar "sesgadas" las imágenes del VAR. Una semana de muchos comunicados e intervenciones como la protagonizada por Tebas.

"Vinicius va a ser balón de oro"

El máximo responsable de LaLiga empezó su intervención hablando de su relación personal con el brasileño. "Cuando se incorporó al primer equipo me preguntaron quién era el jugador que podía sustituir a Messi y dije que Vinicius. Esto fue hace bastante tiempo", reivindicó, consciente de que es uno de los "mayores activos del fútbol español". Tanto es así que aseguró: "Vinicius va a ser Balón de Oro en un futuro. Es un activo importantísimo del Real Madrid y de su selección".

La introducción a una comparecencia donde la palabra más repetida fue "competencia", porque con ellas "solucionamos el problema en seis meses, porque es más fácil que el control económico", defendió. "La batalla empezó hace años, pero las competencias en el ámbito disciplinario son de la RFEF, no de LaLiga. Nosotros empezamos a denunciar desde hace más de dos años. El Real Madrid nunca se ha personado en las denuncias", defendió Tebas, quien dijo haber pasado "días muy duros" tras ser acusado de racista.

Erradicar todos los cánticos ofensivos

El mandatario aseguró que bajo su mandato, que empezó en 2013, "hemos acabado con algunos cánticos coreados y acabaremos con los insultos puntuales". Puso como ejemplo los insultos homófobos que recibía Cristiano Ronaldo o el "Messi, subnormal" que aguantó el argentino en varios campos. "Así empezó una batalla que ganamos, por la que tuve que llevar escoltas durante bastante tiempo. Mis hijos tuvieron que ver cómo nos pintaban una diana en nuestra casa", recordó Tebas.

Como ejemplo del carácter proactivo de LaLiga, Tebas citó el caso de un partido contra Osasuna donde Vinicius fue insultado: "Él no se enteró, pero lo detectamos a través de nuestro departamento de redes sociales, que vio un vídeo donde se decía: 'Por lo menos no nos ha metido el gol este puto negro".

De hecho, Tebas aseguró que se ha reforzado el control en los partidos donde juega el brasileño. "Otro error es pensar que provoca y esto no es así. Ya le pasó a Cristiano y a Messi. No es porque sea un provocador", explicó Tebas, quien citando a Miguel de Unamuno, aseguró que "España me duele, porque no es racista.

Retirarse del campo y cerrar los estadios

Sobre las medidas a tomar, Tebas insistió en que LaLiga tenga más poder decisión y reivindicó su papel protagonista en los procesos abiertos. “La imagen se perjudica cuando no tomas medidas. Si hay gritos es porque antes no se ha trabajado correctamente. Es mejor retirarse de los estadios y parar que continuar 'escondiendo' a los racistas. Sí, soy partidario de todo este tipo de acciones”, aseguró el responsable de la competición.

Fue un paso más allá en materia deportiva, proponiendo la retirada de puntos a los clubes con aficionados racistas. Aunque aclaró: "En España solo se han quitado por alineaciones indebidas, no por cuestiones racistas. En la Premier, por ejemplo, sí. Creo que sería bueno que empezáramos a pensar en este tema, podría ir bien".

Un compendio de soluciones con los que atajar un problema que, como Tebas ha reconocido, ha minado la reputación de LaLiga, lo que obligó a la organización a hablar con sus patrocinadores. Les hizo llegar el mismo mensaje que en esta rueda de prensa: "España no es un país racista. LaLiga no es racista, es la que más protege a los jugadores".