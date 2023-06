Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, manifestó que la Champions League es "una moneda al aire" y que este trofeo es "jodidamente difícil de ganar".

"Estoy cansado y tranquilo", dijo Guardiola en BT Sport. "Pero también estoy satisfecho, este torneo es tan jodidamente difícil de ganar", añadió el español después de derrotar al Inter de Milán en Estambul. "Ellos han sido muy buenos, sus tácticas son muy parecidas a las que nos enseñó Antonio Conte. Nos costó mucho en la primera parte, pero es cuestión de ser paciente, Lo que les he dicho es que la última vez íbamos perdiendo al descanso y ahora íbamos 0-0". "Esta competición es una moneda al aire, podía haber entrado una de las últimas y habríamos perdido".

Sobre el triplete, Guardiola aseguró que después de la Copa del Mundo dieron un paso adelante y no quiso hablar sobre el reseteo que tendrán que hacer de cara a la temporada que viene. "Ahora mismo no tengo ninguna energía para pensar en la próxima temporada. Ahora muchos de estos chicos se van a jugar con las selecciones... Por favor, la FIFA y la UEFA tienen que pensarlo, es una locura. No tiene sentido".