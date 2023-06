Alex McLeish es toda una institución del fútbol escocés. Campeón de la Recopa 1984 con el Aberdeen ante el Real Madrid, exseleccionador de Escocia y técnico del Glasgow Rangers entre 2001 y 2006. Cuando ocupaba el banquillo de Ibrox Stadium, su hijo adolescente llegó un día diciéndole: "Oye, estoy con un simulador y aquí aparece un jugador de 14 años que es buenísimo. Ha subido al primer equipo y ha marcado varios goles. ¿Por qué no le ficháis?". Su padre pensó que había perdido la chaveta. Le dio una palmada en la espalda y le dio las buenas noches.

Aquel canterano era Leo Messi y el videojuego capaz de trazar su evolución era el Championship Manager, predecesor del actual Football Manager, un título desarrollado por Sports Interactive que se ha convertido en objeto de culto y herramienta utilizada en clubes profesionales. Tanto para planificar sus estrategias de cara a los rivales como para hacer 'scouting' de todo tipo de perfiles.

"Un simulador de Excel" que rechazó Electronic Arts

"Nuestra base da datos ha sido empleada en los últimos 15 años por múltiples equipos debido a la profundidad y al detalle inigualables que proporciona. Más de 1.300 'researchers' (investigadores) de todo el mundo contribuyen en función de sus experiencias ojeando equipos, ligas y selecciones nacionales semana tras semana durante años. Tenemos registrados más de 600.000 futbolistas", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del Grupo Prensa Ibérica, Andrew Sinclair, PR & Content Executive de Sports Interactive.

El caso de Messi es el más significativo, pero como apunta Sinclair, "cada vez que se produce un traspaso de un joven talentoso recibimos un montón de comentarios en nuestras redes de jugadores que rescatan historias sobre estos jugadores. Nos llena de orgullo, porque es la prueba de lo bien que trabajan nuestros colaboradores. Football Manager logra que las promesas se den a conocer entre los aficionados antes que en la vida real".

Como todos los que trabajan en la compañía, es un auténtico apasionado de un videojuego que permite al usuario convertirse en un manager con todas las de la ley. La idea original nació en 1985, cuando los hermanos Paul y Oliver Collyer decidieron crear su propio simulador. La iniciativa, como tantas, nació de dos clientes insatisfechos con la oferta de la época.

Tardaron seis años en desarrollarlo, porque utilizaban los tiempos muertos de la universidad para ello. Entonces llegó la búsqueda de un editor. Ninguno quiso saber nada de lo que denominaron como "un simulador de Excel", más si cabe en un tiempo donde las sagas de FIFA y Pro Evolution Soccer estaban ya asentadas.

De hecho, Electronic Arts fue una de las puertas que antes se cerró. Finalmente, la editorial Domark, que después se transformaría en Square Enix Europe (desarrolladora de los Final Fantasy), decidió lanzar un juego para Commodore Amiga y Atari ST. La acogida fue un éxito total. Con el paso del tiempo, Sports Interactive asumió el desarrollo. Así, lo que en principio era un juego basado en un teletexto y en un anuario del fútbol inglés se ha convertido en el simulador más completo del mercado.

Solsjkjaer y Albertini, dos confesos 'viciados' del juego

Entre los confesos jugadores de Football Manager están Ole Gunnar Solskjaer, exentrenador y jugador del Manchester United. "Jugábamos un montón Jordi Cruyff y yo. Pasábamos infinidad de horas enganchados. Yo siempre quería ficharme a mí, pero muchas veces no podía", bromea el noruego.

Una leyenda del fútbol italiano como Demetrio Albertini ha confesado que la selección 'azzura' de su generación usaba Football Manager. No solo jugaban, también miraban las estadísticas de los rivales. Incluso seleccionadores clásicos como Giovanni Trapattoni se dejaban aconsejar por los datos que proporcionaba el videojuego.

De hecho, el propio Albertini contactó con Football Manager para colaborar en el establecimiento de los parámetros que se evalúan. "Los atributos que empleamos se basan en lo que entendemos como habilidades y aspectos clave del fútbol. Aquí entran requisitos técnicos, mentales y físicos de cada jugador", explica Sinclair, de Sports Interactive.

"Los comentarios, ya sean de nuestros jugadores o de nuestros contactos dentro del mundo del fútbol son muy importantes. En Sports Interactive analizamos, cada vez más, cómo juega la gente a Football Manager, para saber, por ejemplo, qué modos utilizan. A través de los foros de la comunidad interactuamos con ellos. De hecho, cada edición incluye novedades basadas en los comentarios de nuestros fans", añade Sinclair, PR & Content Executive de Sports Interactive.

Will Still, el entrenador que se forjó en el Football Manager

Algunos de esos jugadores han dado después el salto al fútbol real confesando que Football Manager fue su gran formación. El caso conocido más reciente es el de Will Still, entrenador del Stade de Reims que acaba de renovar con el club francés tras una excelente temporada. "De niño, mi hermano y yo jugábamos sin descanso al Football Manager. No nos dejaban tener una PlayStation, así que es lo que nos quedaba en el ordenador de la familia. Estábamos completamente obsesionados", comentó a Coaches' voice.

Still tiene apenas 30 años. Tras ser ojeador en equipos como el Sint-Truidense belga, "con el que intentaba ganar siempre la liga en el juego", estuvo trabajando en categorías inferiores y con 24 años fue designado interino del Lierse. En octubre de 2022 se convirtió en entrenador provisional del Reims después de la destitución del español Óscar García. Se hizo con el cargo cuando todavía no tenía la máxima licencia de entrenador.

De hecho, su equipo ha tenido que pagar una multa de 25.000 euros por cada partido. Valió la pena, porque el Reims pasó de estar coqueteando con el descenso a terminar cómodamente en mitad de tabla. El Football Manager fue clave en su desarrollo profesional. La importancia del simulador ha aumentado en una época donde el Big Data es una parte fundamental de las estrategias deportivas.

Mark Kerr, el 'mediocre' que se volvió un ídolo con el juego

"Nuestros Football Manager siempre han incorporado datos, pero en los últimos años hemos afinado el sistema, a medida que el análisis y la toma de decisiones basadas en la estadística se han vuelto más frecuents en el fútbol moderno. Queremos hacer la simulación más realista posible", explica Sinclair, de Sports Interactive.

Este perfeccionamiento ha evitado que se produzcan casos como el de Mark Kerr, un "jugador del montón" -algo reconocido por él mismo- en Escocia calificado por los jugadores de Football Manager como "un pivote de época, mejor que Claude Makelele". El precio del mediocentro era de apenas 40.000 libras, pero su desarrollo "le permitía jugar en la Juventus, el Real Madrid o el Barcelona". Kerr llegó a ser entrevistado en la prensa británica por su rendimiento en el videojuego.

Al final, Football Manager consigue crear una realidad alternativa. "Durante años estaba convencido de que Edgar Davids era del Real Madrid, porque así estaba en mi partida. Esto a veces ha hecho que, como narrador tenga que revisar varias veces los datos que tengo en mi cabeza y los que son de verdad", comenta Solskjaer. Disfunciones como la de Kerr se han ido corrigiendo con el paso de las ediciones.

"Determinar la habilidad potencial de un jugador es de las cosas más difíciles de conseguir, junto con nuestro 'match engine' (motor de juego para entender las tácticas del usuario, por ejemplo). Esto se debe, en gran parte, a que el desarrollo del jugador está determinado por factores intangibles que son muy difícil de cuantificar. No sabemos qué lesiones puede sufrir, cómo le afectan los distintos sistemas de entrenamiento o cómo afrontan mentalmente la presión de ser futbolista profesional", razona Sinclair.

Usuarios vestidos de traje para jugar al Football Manager

Con el objetivo de ser lo más precisos posible, en Sports Interactive se llevan a cabo seminarios internos denominados FootTalks "que nos permiten hablar con gerentes, jugadores, 'scouting' o entrenadores. Así conocemos sus propuestas sobre funciones que tenemos en el juego y otras que implementaremos". De este modo se afinan cuestiones como la 'habilidad potencial', un registro que se emplea para los jugadores jóvenes de la base de datos, "con el que se indica que hay una fluctuación en lo buenos que pueden ser". A esto se suman continuas revisiones para crear la mejor trazabilidad posible.

El estudio también ha querido devolver al fútbol todo lo aportado. Así, se convirtió en patrocinador principal del AFC Wimbledon, equipo fundado tras la compra y traslado forzoso del Wimbledon FC a Milton Keynes. Es uno de los múltiples acuerdos entre Sports Interactive y la industria del fútbol. La campaña de lanzamiento del Football Manager 23 estuvo protagonizada por los jugadores del Manchester City y uno de los mensajes de la misma era un sugestivo: "Los jugadores experimentarán lo más parecido a ponerse en los zapatos de Pep al hacerse cargo de los mejores equipos de fútbol del mundo".

En los zapatos y el traje, como se refleja en el documental An Alternative Reality: The Football Manager Documentary, donde varios jugadores describen algunos de los rituales que han llevado a cabo a la hora de jugar las partidas. Uno confiesa que llegó a ponerse de gala antes de una final y que sus gritos provocaron que los vecinos llamaran a la policía, "por si me estaba dando un ataque o robando". Otro compró un billete de un bus turístico para simular una 'rúa' tras ganar un campeonato.

Y los hay que hasta agarran el pomo de la puerta simulando que están saludando al rey de Carlos III de Inglaterra antes de recoger un trofeo. "Se crea un vínculo más fuerte que con un conjunto real", comenta un jugador que llegó a organizar su luna de miel para ir a Bulgaria y conocer al club con el que había triunfado en el Football Manager. "Es más que un juego, es una religión", concluyen los fanáticos de una obra que debería contener en su portada el mensaje: "Peligro, con este título corre el riesgo de pensar que es el mejor entrenador del mundo". El sueño íntimo de cualquier aficionado.