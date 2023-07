Nico Tricker: de Fuengirola a Los Ángeles

El deporte de la calistenia está de moda. Es raro el parque o la zona deportiva de cualquier playa costasoleña en la que no hay un grupo de hombres y mujeres de todas las edades practicando esta actividad deportiva. El fuengiroleño Nicolás Kith Cruz es uno de esos jóvenes. Conocido popularmente como Nico Tricker en redes sociales, es un deportista de 21 años que lleva 6 haciendo calistenia con un único objetivo: ser el número 1 del mundo.

Actualmente, está posicionado ya entre los 10 mejores del globo y, como es lógico, ha empezado a representar a España en competiciones internacionales. El 27 de julio viajará a Los Ángeles, Estados Unidos, para intentar clasificarse para el Mundial que se celebra en Dubái. Será su primera experiencia fuera de Europa, ya que no pudo acudir a otras citas el año pasado por temas económicos.

El costasoleño tiene el sueño de poder dedicarse al 100% a este deporte y poder asistir a todas esas competiciones alrededor del mundo, pero tiene también otro objetivo: ayudar y fomentar la práctica de la calistenia en otras personas.

Tipos de competiciones

En la calistenia existen 2 tipos de competiciones: torneo y rondas. Los torneos son enfrentamientos entre participantes, eliminándose entre sí hasta que solo queda uno, el campeón. Las rondas son distintas, cada atleta tiene un periodo de tiempo limitado, normalmente de entre 1 y 2 minutos para hacer una exhibición de sus habilidades. Después de que hayan participado todos los competidores es un jurado, formado normalmente por 4 jueces, el que decide la puntuación de cada participante. Cada juez se encarga de evaluar un aspecto distinto de la performance.

Nicolás explica que en calistenia no solo se emplean la barra y las paralelas, también hay otros elementos como las anillas, suelo... Comenta que muchos prefieren especializarse en una sola modalidad, creyendo que si consiguen una gran puntuación solo en esa modalidad tienen más posibilidades que alguien que tenga una puntuación media en todas las categorías. «De esto me di cuenta nada más empezar y por eso me esfuerzo en tener un nivel muy alto en todas y cada una de ellas», explica Nico.

La Federación Española de Street Workout y Calistenia, FESWC, es la que acoge a la mayoría de personas federadas que practican este deporte y la que organiza las competiciones clasificatorias para el Campeonato de España. Por su parte, Team Bioco organiza la SWUB, Street Workout Ultimate Battle, que es un Mundial al que se acude tras superar una clasificatoria que se realiza en cada país, pasaporte que le dio a Nicolás la opción de representar a España.

Máximo nivel mundial

La WSWCF (World Street Workout Calisthenics Federation), y la WCO (World Calisthenics Organization) son las organizaciones internacionales más importantes de este deporte y las que se encargan de proclamar al campeón del mundo. El calistenista fuengiroleño considera que la competición más seria e importante de las dos es la organizada por la WCO, ya que es la única en la que existen diferentes categorías establecidas, según el peso de los participantes.

Para poder ser atleta y formar parte de la WCO es necesario ser reconocido como uno de los mejores. El premio de su competición es el más alto de entre todas las organizaciones. Además, la WCO también paga a los atletas que pertenecen a la organización por el mero hecho de competir. Nicolás intentará ganar la clasificatoria que tiene este mes en Estados Unidos para poder medirse con la elite absoluta en el Mundial de Dubai.

Aunque la competencia va a ser brutal, Nicolás se muestra confiado: «He visto a los oponentes y son duros, pero sé que puedo ganar». De entre todos los competidores destaca al mexicano Andrés Vallarta, pero Nicolás se muestra muy confiado. «Estoy listo para ganarle, tengo preparadas unas cosas que no creo que las pueda replicar».

Un camino de mucho trabajo

Nico explica que el camino hasta llegar a aquí no ha sido nada fácil. «Antes de la calistenia yo nunca había destacado en nada. En todos los deportes que hacía era el peor. Incluso al entrar en calistenia me costaba mucho más que a todos mis amigos y veía cómo ellos progresaban y yo me quedaba atrás. Pero esta vez no lo dejé y me propuse que algún día no me ganaría nadie. Tuve también mucho apoyo de un amigo que se llama Juli, que me motivaba muchísimo. Así fue, no paré nunca. Al cabo de los años se han ido todos, han venido generaciones nuevas a las que por supuesto les he ayudado y he enseñado a progresar. Ha habido incluso pérdidas de compañeros, como Stas, que en paz descanse. A día de hoy he logrado darme un nombre en este deporte y ser una referencia para muchos. Ha habido subidas y bajadas, millones de veces muchos pensamientos momentáneos de dejarlo, pero muchos más pensamientos de ser fuerte. Hoy, los que eran mis referentes en el pasado son mis oponentes, a los que ya he ganado en alguna batalla. Lo veía lejos, pero ahora veo muy cerca el sueño de ser campeón del mundo», afirma.

Sueño olímpico

El fuengiroleño ha trabajado estos últimos meses muy duro: «He estado perfeccionando las cosas que tengo. Soy muy de entrenar cosas que no se suelen ver en otras partes del mundo. Mi punto débil es Front Level, que es la plancha frontal, que se hace en barras y anillas manteniendo el cuerpo paralelo al suelo y completamente horizontal desde la cabeza a los tobillos. Es lo que más estoy entrenando ahora para llegar a Los Ángeles y ser lo más completo posible».

Nicolás tiene el sueño de ser el mejor del mundo y también que pronto este deporte pueda ser disciplina olímpica: «Me gustaría ver este deporte en los JJOO como cualquier otro y me gustaría verme allí cuando esto pase, porque estoy seguro de que pasará», sentenció.