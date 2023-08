Concluyó con noche ya cerrada en la localidad valenciana de Torrent el Campeonato de España de atletismo, después de que el relevo masculino del Trops-Cueva de Nerja se adjudicara un meritorio quinto puesto en la finalísima. Defendía título, después del histórico oro cosechado en su propio feudo hace ahora un año, pero esta vez no hubo sorpresas. Por su parte, el balance malagueño del fin de semana será recordado por el oro en 5.000 del nerjeño Ouassim Oumaiz, que a su vez ha logrado billete para el Mundial. Otro que estará en plena forma en los Mundiales de Budapest será el catalán Adel Mechaal, que ayer dio un golpe de autoridad y se adjudicó su cuarto título de campeón de España en 1.500 (3:33.44 minutos, como nuevo récord de estos campeonatos).

Las féminas del Trops-Cueva de Nerja, por su parte, fueron séptimas en la final de 4x400 de anoche. Justo un escalón por encima del alcanzado por los hombres del club nerjeño en esta misma prueba de relevos. Otro resultado muy meritorio lo obtuvo el viernes el joven atleta nerjeño Juan Jiménez (Trops-Cueva de Nerja), en la final de martillo, porque con 64.33 se adjudicó el quinto puesto entre los mejores de España.

El oro de Mechaal parecía destinado antes de arrancar la final para el murciano Mohamed Katir, que llegaba a cita con la segunda mejor marca mundial del año, o para el salmantino Mario García Romo, sexto en la clasificación mundial del año. El atleta catalán, que cumplirá 33 años el próximo mes de diciembre, volvió a mostrar su carácter competitivo y se alzó finalmente con una medalla que sumar a las que ya logró en los años 2015, 2017 y 2021.

Poco le importó a Adel Mechaal, quinto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, el frenético ritmo que puso a la prueba desde el principio el atleta del Playas de Castellón Abderrahman El Khayami, es más pareció agradecerlo como confesó tras la prueba. "No sé si El Khayami y Katir se habían puesto de acuerdo para lanza la carrera, pero para mí ha sido bueno, porque me gustan las carreras a ritmo alto. De esta manera ganar siempre el mejor en el 1.500 y no el que tiene más velocidad", sostuvo.

Un fuerte ritmo final al que siguió al arrancar la última vuelta el acelerón protagonizado por Mohamed Katir, el plusmarquista nacional de la distancia, y que sólo pudo aguantar Adel Mechaal. De hecho, el catalán, que este año contaba con una mejor marca de 3:31.43 minutos, no sólo logró resistir el ataque del Katir, sino que acabó por adelantar al murciano, medalla de bronce en los pasados Mundiales de Eugene, en la recta final. "Katir ha lanzado el ataque y me ido detrás y al final ha sido una recta espectacular", explicó Mechaal que se impuso con un crono de 3:33.44 minutos, rebajando en un segundo el récord de los campeonatos que poseía toda una leyenda como Fermín Cacho con un tiempo de 3:34.52 desde 1991.

Además, en esta última jornada en Torrent, la joven Jaël-Sakura Bestué confirmó su condición de velocista española del momento, tras conquistar este domingo su cuarto título de campeona nacional de los 200 metros con una marca de 22.72 metros, también nuevo récord de los campeonatos. Bestué, de 22 años, no tuvo ni que acercarse a sus mejores números para sumar su cuarto título de campeona de España del doble hectómetro, tras los oros conquistados por la catalana en 2018, 2019 y 2020. No obstante, rebajó hasta en dos ocasiones el récord de los campeonatos y se impuso con claridad en la final a Paula Sevilla (Playas de Castellón), oro el pasado año en Nerja y que en esta ocasión fue plata con un crono de 22.85, su mejor marca personal. Completó el podio Esther Navarro (Playas de Castellón), con una registro de 23.37 segundos.

Si Bestué cumplió con los pronósticos en la categoría femenina, en la masculina tampoco falló Pol Retamal (Barcelona), que sumó su tercer título de campeón de España de los 200 metros, el segundo de manera consecutiva, tras imponerse en la final con un tiempo de 20.48 segundos. Lastrado por el viento, no mejoró su crono de las series y no pudo alcanzar los 20.30 segundos que requería la Federación Española para acudir a los Mundiales que se disputarán este agosto en Budapest.

Casi con toda seguridad estará asimismo en dicha cita internacional el vallista valenciano Quique Llopis, que este domingo logró su primer título de campeón de España de los 110 metros vallas. Su tiempo en la final que disputaba en casa fue de 13.40 segundos.