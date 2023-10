El Nueces de Ronda Atlético Torcal visita este sábado 28 a las 20:00 , en la séptima jornada, al Rayo Majadahonda, último en la clasificación con 0 puntos y que ve este encuentro como una oportunidad de enderezar el rumbo. Los intereses del equipo de Víctor Quintero pasan por sumar tres puntos vitales en su objetivo de salir de la zona crítica de la tabla. Con tres puntos en seis partidos, las malagueñas ocupan la decimocuarta posición de los 16 equipos que conforman la Primera División.

El equipo encadena dos duros golpes, primero con la abultada derrota ante Les Corts por 5-1 en Barcelona y luego el partido que se escapó en casa ante Móstoles por 1-2. El último partido en Guadaljaire demostró que las de Víctor Quintero son capaces de dominar los partidos y someter a sus rivales. Sensaciones positivas que le permiten pensar al equipo que una victoria puede estar muy cerca.

Últimas incorporaciones

La notable mejoría del Nueces de Ronda Atlético Torcal vino en parte por la incorporación de la brasileña Tais Alves. El reciente fichaje de Ceci también da esperanzas al equipo en la búsqueda de la permanencia. La jugadora se mostró con ganas de poder volver a ayudar a su equipo, pero advirtió sobre el rival: “Ellas no han obtenido ningún punto, pero no vamos a bajar los brazos ni a confiarnos. Hemos trabajado duro esta semana y vamos a ir a conseguir los puntos para mantenernos en Primera División”.

Víctor Quintero también aprovechó la ocasión para hablar de esta nueva incorporación: “Estamos muy contentos con la vuelta de Ceci, que esperamos que nos mejore en el registro goleador”. Sobre el partido, Quintero se mostró totalmente consciente de su importancia: “Somos dos equipos que no han empezado bien. Ganar nos daría un plus para salir del descenso, mientras que a ellas les serviría para cambiar una dinámica que no es positiva. Estamos trabajando bien y queremos evitar los momentos de desconexión que hemos tenido fuera de casa. Vamos con la máxima ilusión”.