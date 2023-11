Se acabó la espera para el Costa del Sol Málaga, que tiene ante sus ojos uno de los momentos cumbre de la temporada. Por delante la posibilidad real de obtener un billete histórico para la fase de grupos de la EHF European League. En la última década sólo el Super Amara Bera Bera la jugó en una ocasión, lo que da alcance de la dificultad y del tamaño del hito. El København Håndbold es el último escollo para las panteras, que afrontan su segunda eliminatoria tras dejar en el camino al Larvik HK. La ida será este sábado en Carranque, a las 18:00 horas, donde se espera un gran ambiente.

Reto importantísimo

«Es un reto importantísimo, llevamos mucho tiempo esperando esta eliminatoria. Es algo histórico, no sólo para el club, sino para el balonmano español. Muchas ganas e ilusión con lo que se genera en este tipo de partidos», admite en la previa Suso Gallardo, ambicioso por naturaleza: «No tenemos que ponernos límite ni techo, la presión en este caso la tienen que tener ellas. La vuelta es en su campo, pase lo que pase se decidirá en Dinamarca. Tenemos que partir con esa premisa, disfrutar y competir. Este equipo si ha demostrado algo es que sabe competir mejor que nadie y si quieren eliminarnos van a tener que sufrir de lo lindo».

El conjunto danés se estrena en este curso en Europa, estaba exento del anterior cruce. Un club potente que además compite en una liga de mucho nivel con varios equipos de Champions League. Las de Rasmus Overby marchan séptima con un balance de cinco victorias y seis derrotas. «Es una eliminatoria muy complicada, es verdad que es un equipo que en su liga tiene resultados muy extraños. Es capaz de competir contra el primer clasificado, de ganarle al segundo y perder con el último. Eso también dice del nivel de esa competición. Tiene muchas internacionales, mucha experiencia, corre mucho y va a ser muy complicado, sobre todo, porque la vuelta es allí», asegura el entrenador malagueño. En sus filas jugadoras de la talla de Stine Jorgensen, Martina Thorn, Helene Hansen o Catharina Molenaar, entre otras.

Las "panteras" no tienen miedo

No se achantan las panteras, con el termómetro de la motivación hasta arriba con semejante reto. «Nosotras tenemos que tener la ilusión de trabajar bien, de porqué no seguir soñando de que llevamos 20 eliminatorias que no hemos perdido ninguna en estos tres años», termina Suso Gallardo, que quiere que Málaga también disfrute de este momento tan especial para su balonmano: «Es el mejor balonmano que se puede ver en España y ojalá Carranque responda como siempre lo está haciendo y la afición nos lleve en volandas». La oportunidad del Costa del Sol Málaga, que otra vez se cita con la historia. Europa está de vuelta.