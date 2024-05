Indignación en el Antequera por el escándalo arbitral vivido en Ceuta

Sin contexto alguno y sin mirar la clasificación del Antequera CF, que un debutante en Primera RFEF y recién ascendido no se juegue nada a falta de tres jornadas es una noticia muy positiva conociendo la dureza de la categoría. El problema llega cuando aparece ese contexto en el que los de El Torcal tenían a una victoria depender de sí mismos para estar en el play off de ascenso... y les arrebataron tal privilegio (2-0).

Los de Javi Medina visitaron este domingo al Ceuta, el inquilino de esa quinta plaza al que podrían superar si conseguían vencer en estadio. Por lo que se trataba del partido más importante de la temporada en clave blanquiverde. Sin embargo, no pudieron luchar o, mejor dicho, no les dejaron. La polémica arbitral marcó el casi definitivo adiós al play off del Antequera en el Alfonso Murube. Un partido que se le escapó por completo de las manos a Fernando Román Román, el colegiado principal.

Un gol ilegal

Quizás la situación más alarmante llegó con el gol de Cristian, claramente ilegal por un fuera de juego posicional de otro compañero. Las imágenes son evidentes y no solo debería haber sido anulado ahí, sino que ese mismo compañero, estando en fuera de juego, hace el intento de conectar con el balón segundos antes. Sin embargo, la decisión fue la contraria en el gol de Luismi Redondo en las mismas condiciones.

Dos jugadores expulsados

Lo más evidente son las dos expulsiones con las que acabó el Antequera. El primero fue David Rodríguez, al que expulsaron por doble amarilla. Sin embargo, la segunda no debió ni ser falta del defensa antequerano. De hecho, es el jugador del Ceuta es que se lanza por completo a por el central. Y minutos más tarde iba a llegar una roja para Fermín, cuando tocó balón en una entrada dura.

También se podría haber pitado un penalti favorable al Antequera y tantas cosas que acaban cayendo, misteriosamente, del otro lado. «No nos dejaron hacer más. Seguimos sin entenderlo», publicó el Antequera. Poco más hay que decir.