Atlético de Madrid - Granada CF en directo

¡Se la ha jugado Andre Ferreira! Balón hacia atrás para que el portero portugués del Granada mueva la pelota, no contando con la rápida presión de un Álvaro Morata que llegó a tocar el esférico y terminó siendo derribado por el guardameta. No intervino el VAR para cambiar la decisión del colegiado canario que no señaló nada en la acción.