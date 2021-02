El empresario Antoni Cañete ha ganado este martes por amplia mayoría las elecciones a la presidencia de la patronal Pimec (pequeña y mediana empresa de Cataluña), al lograr un total de 3.097 votos, frente a los 599 conseguidos por Pere Barrios, el candidato que contaba con el apoyo de la ANC.

En las elecciones se han emitido un total de 3.717 votos de socios individuales y asociaciones o gremios, representativos de más de 120.000 empresas, lo que supone una participación "histórica" del 45,96% del censo.

En concreto, la candidatura de Cañete ha obtenido 3.097 apoyos y la de Barrios 599, en una jornada electoral que ha arrancado a las diez de la mañana y que se ha cerrado pasadas las 17.00 horas, si bien los resultados no se han conocido hasta la una de la madrugada. También se han contabilizado 21 votos en blanco.

El claro ganador, Antoni Cañete, ha celebrado la "extraordinaria" participación en estos comicios y ha dicho que los socios de Pimec han mostrado de forma indudable el apoyo a su candidatura, un proyecto "plural, transversal e integrador" en el que "cabe todo el mundo, en el que nadie ha de quedar fuera", independientemente de lo que haya votado.

Para Cañete, este resultado también evidencia que los empresarios han apostado por la "moderación frente a la crispación" y han votado "un programa y un proyecto, frente a oportunismos y descalificaciones", ha dicho en alusión al candidato independentista Pere Barrios, a quien ha lanzado un mensaje: "No puede haber injerencias políticas en nuestra institución".

El delfín del hasta ahora presidente Josep González ha agregado que su proyecto "es de todos" y que por ello va a escuchar a todo el mundo, con el objetivo de situar a las pymes "en el puente de mando", para generar riqueza y puestos de trabajo. Cañete se ha despedido con una frase dirigida a quien durante 24 años ha presidido Pimec: "Presidente González, seguimos".

Pere Barrios también ha comparecido brevemente ante los medios para felicitar a Cañete, que "ha ganado claramente, sin ninguna duda", ha dicho, y ha reconocido que su proyecto "no encaja en esta casa". "Casi por unanimidad, los socios quieren que no haya movimientos, que continúe todo igual. Es la continuidad", ha declarado Barrios, que aún así se ha mostrado convencido de que su proyecto es "bueno para el país" y no renunciará a él.

La presidencia de Pimec se la disputaban dos listas: la continuista de Cañete, secretario general de la entidad desde hace quince años, y la rupturista de Barrios, que ya formó parte de la lista independentista que ganó por sorpresa las elecciones a la Cambra de Barcelona.

Esta vez no ha habido campanada y se ha hecho con el control de la patronal catalana de las pequeñas y medianas empresas el candidato que era el favorito, por ser la mano derecha del histórico presidente Josep González.

Estas han sido unas elecciones inéditas en Pimec, ya que es la primera vez en su historia en que compite por la presidencia más de una candidatura, mientras que los socios no se movilizaban para votar desde 2013, cuando se instauró que, en caso de una única lista, se procedía simplemente a la proclamación del ganador.

Tras 24 años al frente de Pimec, González anunció el 2 de febrero que dejaba la presidencia sin llegar si quiera a la mitad del que debía ser su último mandato y se convocaron unas elecciones en las que señaló como su candidato a sucederle a Cañete.

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) no tardó en poner en marcha su maquinaria y proclamar la constitución de una candidatura alternativa, EinesPimec, con Pere Barrios al frente, con una ideología abiertamente independentista.

Durante toda la campaña, Cañete ha denunciado que la ANC pretendía "hacerse con el control" de Pimec con fines políticos y ajenos a la defensa de los empresarios, y ha llamado a los socios a no permitir que la patronal sea usada como "una marioneta".

Fundador y presidente de la metalúrgica Recam Làser de Caldes de Montbui (Barcelona), Barrios ha llamado a convertir Pimec en la única patronal catalana, en una especie de declaración de guerra a Foment del Treball, y ha denunciado que el empresariado catalán no ha estado suficientemente bien representado en el pasado.

En las horas previas a la votación, el candidato apoyado por la ANC presentó ante la junta electoral una batería de alegaciones sobre la organización del proceso electoral.

El derecho a voto se ha podido ejercer de manera presencial a partir de las 10.00 horas en las cinco sedes de la patronal situadas en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida y Manresa, y también se podía delegar el sufragio.

En el programa con el que Cañete ha ganado las elecciones, bajo el paraguas de la candidatura "Activisme empresarial", el empresario llama a las pymes a poner en valor que representan más del 60% del PIB y que generan más del 70% del empleo en Cataluña, y se compromete a luchar por un "capitalismo inclusivo", en el que las leyes garanticen entornos competitivos para todas las empresas.

Así, se propone resolver los problemas de las pymes y los autónomos con una fiscalidad justa, y acabar con la "lacra" de la morosidad, además de conseguir una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública estatal.

Pimec cuenta con unos 128.000 asociados, aunque muchos están englobados en gremios, por lo que los socios (colectivos o individuales) con derecho a sufragio son más de 7.000.