La reunión que han mantenido esta tarde el Gobierno y los agentes sociales para negociar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta después del verano ha finalizado sin acuerdo, según han informado a Europa Press en fuentes de la negociación. En todo caso, las partes podrían intentar agotar las posibilidades de negociación si no se aprueba en el Consejo de Ministros de mañana, sin consenso, la extensión de los ERTE hasta el 30 de septiembre.

Según fuentes sindicales, el Gobierno no les ha trasladado si aprobará la prórroga mañana o esperará a ver si es posible el acuerdo en los próximos días. De momento, no hay convocatoria formal para una nueva reunión, aunque no se cierra la puerta a que existan contactos.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha recordado esta misma mañana que el Gobierno podría convocar un Consejo de Ministros extraordinario el viernes y aprovechar estos días que quedan hasta entonces para buscar el acuerdo con las partes.

El principal escollo para el acuerdo siguen siendo la exoneraciones a la Seguridad Social ligadas a los ERTE. La propuesta que puso sobre la mesa el Ministerio de José Luis Escrivá para reducir la cuantía de las exoneraciones en el caso de los trabajadores que se mantienen en el ERTE y aumentarlas para los que vuelven a la actividad no ha gustado a los agentes sociales.

En este sentido, fuentes empresariales consultadas por Europa Press han subrayado que para conseguir el acuerdo la exenciones deben mantenerse como están ahora mismo en la legislación.

"Existe un fleco, no menor, que tiene que ver con las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social de las empresas, aspecto que esperamos que se resuelva en las próximas horas", ha declarado la secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, que ha indicado que, por lo demás, el texto está cerrado y acordado.

En su opinión, "no hay ninguna justificación" para que se produzca un acuerdo total sobre la prórroga de los ERTE "en las próximas horas" y pueda llevarse al Consejo de Ministros de mañana. "De no ser así, alguien tendrá que asumir esta irresponsabilidad y, desde luego, no seremos nosotros", ha advertido.

Por su lado, en lo que concierne a la parte de la prórroga que lleva el Ministerio de Trabajo, como son por ejemplo las prestaciones por desempleo de los trabajadores en ERTE, no existen dificultades que impidan el acuerdo porque ya están consensuadas. "Esa parte está cerrada", apuntan a Europa Press en fuentes del diálogo social. "Sólo falta el compromiso del Ministerio de Seguridad Social", ha apuntado Vicente.