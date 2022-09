El presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, se ha dado esta mañana un baño de masas en su visita al mercado de Pere Garau, en Palma. Acompañada por la líder su partido en Balears, Marga Prohens, el político gallego ha querido conocer de cerca los problemas que le han ido explicando los clientes que esta mañana estaban realizando compras en este popular mercado. La mayoría de voces se centraban en sus quejas por la subida espectacular de los precios de los alimentos, a lo que hay que sumar el incremento del gas y sobre todo de la electricidad.

Núñez Feijóo ha aprovechado su primer acto público en Palma para volver a reiterar la propuesta que presentó ayer y que se refiere a la bajada del IVA, del 10 por ciento actual al 4 por ciento, de los alimentos básicos, así como de los productos de higiene personal. “No puede ser que los ciudadanos paguen más por comprar los mismos productos y a la vez el Gobierno recaude cada vez más en impuestos”.

El líder popular, que esta mañana tiene previsto pronunciar una conferencia, ha insistido en que su partido está en condiciones de plantear propuestas que solucionen la situación económica y que su obligación como político es conocer de cerca los problemas que sufre el ciudadanos. “Aquí en Mallorca, como en otros sitios, lo que me llega de la gente es que ya no puede aguantar más por la subida de los precios de la cesta de la compra y de la energía”. Feijóo ha descrito un panorama muy negro de la situación que se avecina en los próximos meses, lo que obliga a los políticos a adoptar decisiones para ayudar a los ciudadanos “España está a la cola de la recuperación económica y del paro. Está subiendo todos los productos básicos y las hipotecas van a ser más caras. Algo habrá que hacer para revertir la situación porque no podemos atribuirle toda la culpa a Putin de lo que está pasando”, ha señalado el líder del PP nacional.

“Las familias están en una situación límite, en una posición de supervivencia. Por eso lo que nosotros proponemos es que el Gobierno baje los impuestos de los alimentos. Si estamos pagando más por lo mismo, al menos que los ciudadanos no paguemos más impuestos”, ha insistido el político gallego.

Ha explicado que si se mantiene este nivel de impuestos, “a final de año los españoles habremos pagado 30.000 millones más en impuestos por IVA”. Feijóo se ha quejado de que se pueda “criminalizar al comerciante por la subida del precio” y ha cuestionado que el Gobierno de Pedro Sánchez, en lugar de bajar impuestos, como propone el PP, “anuncie que los va a subir”.

Se ha felicitado de que el Gobierno haya aplicado algunas de las medidas económicas propuestas por el PP y ha pedido a Sánchez que copie el modelo alemán, que no está cobrando impuestos por el consumo de determinados productos básicos. Feijóo ha reiterado que los gobiernos autonómicos en los que gobierna el PP el modelo a seguir será la bajada de impuestos y se ha alegrado de que el presidente de Valencia haya anunciado esta mañana que va a bajar los tributos. “Pido que el Gobierno tenga algo de coherencia y que no descalifique al PP por proponer lo que después realizar algunos gobiernos autonómicos”.

También ha criticado en Palma la decisión del hasta ahora presidente de la televisión pública, nombrado tras un consenso de los principales partidos políticos, que ayer presentó la dimisión al perder la confianza del PSOE y Podemos. “Si no haces lo que el Gobierno quiere te cesa. Ya ha pasado con otras instituciones”, ha reiterado Feijóo, que ha recordado una vez más que “las instituciones públicas pertenecen al Estado, no al Gobierno”.

Sobre el resultado electoral en Italia, donde la ultraderecha se ha ganado su derecho a gobernar, tampoco ha querido profundizar en su análisis, aunque ha reiterado su total respecto a la decisión que han tomado los electores italianos. Ha señalado que no le preocupa mucho que estos resultados de los partidos de la ultraderecha se logren en España, ya que ha insistido en que el PP representa, desde la centralidad y el europeísmo, una alternativa a todas estas políticas mucho más extremas.

Por último, Feijóo ha señalado la necesidad de que en Baleares se produzca un cambio de gobierno y ha defendido la figura de Marga Prohens como próxima presidenta de las islas. “El PP puede ganar las próximas elecciones en Baleares. Así lo dicen las encuestas, pero sabemos que en seis meses estas encuestas podrían cambiar de opinión. Si las elecciones autonómicas se celebraran ahora mismo el Partido Popular sería la formación más votada”, ha concluido el líder nacional de este partido.