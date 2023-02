El presidente de la Federación Nacional de Autónomos ATA, Lorenzo Amor, ha afirmado este viernes en Córdoba que "los universitarios tienen una percepción del empresario del pelotazo y esa no es la realidad en este país". En este sentido, ha manifestado la "preocupación" de esta entidad por el descenso de los emprendedores jóvenes y ha aludido a las conclusiones de un informe que presentarán próximamente sobre las causas de esta evolución, avanzando que "es un problema de educación y cultura en la sociedad".

Lorenzo Amor ha realizado estas declaraciones durante su participación en un nuevo foro del ciclo Córdoba Conecta, organizado por este periódico en el hotel Hospes Palacio del Bailío y titulado Los autónomos, eje de la reactivación económica. El vicerrector de Emprendimiento de la Universidad de Córdoba, Antonio Arenas, ha asistido al evento y ha consultado a Lorenzo Amor y a Blanca Torrent, concejala de Reactivación Económica en el Ayuntamiento de Córdoba y coprotagonista de la cita, las políticas que podría adoptar esta institución para revertir la corriente actual, por la que una mayoría de estudiantes se inclina por el funcionariado y no por el emprendimiento como salida laboral.

El presidente de ATA ha aludido a series como Los Simpson y ha lamentado que, "desde pequeñitos, el malo de la serie es el empresario. El explotador es el empresario. Sus ídolos son los futbolistas, los cantantes. En mi época teníamos como ídolos a emprendedores". De este modo, ha criticado que "hoy a nuestros jóvenes les vendemos que no hay esos líderes a quien seguir. Estamos demonizando la figura del empresario. Nadie quiere ser un demonio. Es un tema que hemos de reflexionar. Hay que tener una vocación muy importante para sentarte a ver la televisión y ver cómo ponen a los empresarios de este país en los libros, las series, las películas y los líderes políticos, desde la tribuna del Congreso, para decir 'yo quiero ser uno como esos".

Por esto, ha reivindicado que "hay que poner en valor que la construcción de un país, del bienestar, del empleo, se hace todos los días a través de una empresa y unos trabajadores que hacen posible el desarrollo. Ninguna de las dos patas son los malos de la película", ha remarcado. "En esto concluye el informe, principalmente, en esos estereotipos que se están vendiendo del empresario en nuestro país", ha comentado el presidente de ATA.

ATA afirma que en España se "insulta" a los empresarios

Lorenzo Amor ha afirmado que "no se puede seguir insultando, denigrando y despreciando a los empresarios. No he visto a ningún gobierno de la UE faltar y denigrar como se está haciendo en España a esas personas que todos los días generan muchos empleos en nuestro país".

En este sentido, ha advertido que "estamos atravesando una línea muy fea" y ha precisado que viene observando esta situación "en los últimos seis meses". "Si no hay empresarios, no hay trabajadores, salvo que entendamos que solo tiene que haber una empresa única", ha apostillado.

La subida del SMI "es pan para hoy y hambre para mañana"

En otro orden de cosas, acerca de la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.080 euros mensuales en 2023, Lorenzo Amor ha augurado que "no vamos a ver cerrar ninguna empresa grande ni mediana por el incremento del SMI, sin embargo, vamos a ver cerrar a muchos autónomos y pequeñas empresas por este incremento de costes añadido a otros".

A su juicio, "es muy llamativo que lo que tiene que pagar el Estado haya subido un 3% y lo que deben pagar los empresarios, por decreto, suba un 8%". De este modo, ha valorado que "los salarios tienen que subir, pero desde CEOE (la Confederación de Organizaciones Empresariales) hemos pedido una subida del 4%, la más alta que hemos pedido en los últimos cinco años".

Lorenzo Amor ha manifestado que "esta subida es pan para hoy y hambre para mañana", ya que "cada día se están perdiendo afiliados en el régimen del hogar y se están reduciendo horas, como se están reduciendo horas trabajadas en el mundo del trabajo", ha señalado en referencia a las consecuencias negativas del aumento del salario mínimo.

A esta idea ha añadido que "los empresarios y los autónomos han visto cómo en los últimos cinco años el SMI se ha incrementado un 60% (un 47% según la estimación difundida por el Gobierno de España), pero lo que le paga la Administración a ellos por sus servicios no ha subido nada. Cada vez estamos asfixiando más a esta parte del tejido empresarial", ha denunciado.

Un 'fast truck' en la Administración

En referencia a la celebración de elecciones municipales y autonómicas en los próximos meses, Lorenzo Amor también ha indicado que desde ATA reclaman "que en las administraciones encontremos un fast truck", el carril rápido del que se dispone en los aeropuertos, para que "le ayude la Administración y no le ponga zancadillas o trabas". A modo de ejemplo, ha citado la reducción de imposiciones y la simplificación administrativa, y ha aseverado que "cuando la Administración no estorba sino que ayuda, hay crecimiento del empleo y el tejido empresarial".

El moderador del foro, el jefe de Economía de CÓRDOBA Francisco Expósito, ha preguntado a Lorenzo Amor si los autónomos son escuchados por las administraciones públicas, a lo que el presidente de ATA ha respondido aludiendo a los avances positivos en el sector y asegurando que "ser autónomo en 1988 no tiene nada que ver con serlo en 2023".

"El batacazo más grande se lo lleva el comercio"

En cuanto a la evolución de este tejido empresarial, Lorenzo Amor ha detallado que "se está produciendo una caída en las actividades tradicionales" y ha precisado que "el batacazo más grande se lo lleva el comercio. En España se han perdido 20.000 autónomos del comercio en el ultimo año", ha precisado.

Asimismo, ha aludido a la pérdida de trabajadores por cuenta propia en la hostelería, la agricultura y la industria, y el incremento en los sectores profesionales. A este respecto, el presidente de la federación ATA ha manifestado que "están emprendiendo personas que con 50 años son expulsados de sus empresas", lo que ha llevado a que durante el último lustro se hayan perdido 110.000 autónomos menores de 45 años y se hayan ganado 150.0000 mayores de 50 años. Blanca Torrent le ha recordado el protagonismo de la mujer en este resultado, una idea sobre la que Lorenzo Amor ha confirmado que "el 80% de ese incremento de los autónomos son mujeres".

Entre otras cuestiones, este responsable ha explicado que, "aunque en términos medios las ventas han subido un 10%, los costes se han disparado un 22%. Eso hace que muchos empresarios autónomos no puedan mantenerse. Por primera vez en una década, España ha perdido autónomos y tejido empresarial", ha abundado.

En su opinión, además, "lo que ocurre con los autónomos es un indicador adelantado de lo que puede ser la situación del empleo en los próximos meses, ya lo vimos en 2008. Y en 2013, primero se recuperaron los autónomos y luego fue recuperándose el empleo", ha rememorado.

Al ser preguntado por el impacto de los fondos europeos, el presidente de ATA se ha mostrado convencido de que "la mayoría de los autónomos y de pymes no van a verlos. Habrá muchos que sí, van a tener el llamado kit digital, pero creo que al final van a quedar mucho en infraestructuras, para la Administración y en determinados PERTE".

Córdoba concede 20 millones de euros en ayudas

De su parte, Blanca Torrent ha destacado la colaboración del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo con el tejido empresarial, subrayando que durante este mandato se han concedido 20 millones de euros en ayudas para pymes, autónomos y entidades del tercer sector.

La concejala ha explicado que esta cuantía ha cuadruplicado las subvenciones del mandato anterior, cuando la ciudad fue gobernada por PSOE e IU, que se situaron en 4,2 millones. De los 20 millones referidos, ocho millones se han concedido y abonado en 2022. Dentro de esta partida global se ha contemplado una línea específica para el autoempleo, para el lanzamiento de nuevos negocios, por la que el Ayuntamiento ha entregado hasta 4.500 euros a los emprendedores. Durante todo el mandato, 1.200 autónomos y pymes han recibido esta ayuda.

En cuanto a la evolución del colectivo de los autónomos en la ciudad de Córdoba, Blanca Torrent ha afirmado que en enero de 2019 había 18.974 y en la actualidad son 19.432, por lo que la capital ha ganado 458 autónomos en cuatro años. En el último ejercicio, en concreto, se han perdido 239, un descenso que se concentra principalmente en el pequeño comercio y en la hostelería en menor medida. De este modo, el 17% de los autónomos de Córdoba ejercen su actividad en el comercio minorista y el 8,3%, en servicios de comida y bebida.

La concejala de Reactivación Económica ha detallado que el 95% de las empresas de Córdoba tiene menos de 10 empleados y el 64% no tiene trabajadores a su cargo. Acerca de la situación de los empresarios, Blanca Torren ha comentado que los beneficiarios de las ayudas municipales se interesan por saber cuándo las cobrarán y afirman que las necesitan para mantener sus negocios. A modo de ejemplo de la coyuntura que están viviendo, ha apuntado que en la restauración hay cartas que no incluyen el pescado sino como sugerencia del día debido a la inestabilidad de los precios, que hace que estos locales no puedan anunciarlo con un precio fijo.