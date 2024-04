Sareb obliga a subastar un suelo en Madrid propiedad del dueño del aeropuerto de Ciudad Real

El Juzgado de Primera Instancia número 32 de Madrid ha iniciado la subasta judicial en vía de apremio, a petición de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), de un suelo en Barajas, un barrio en el noreste de Madrid, en el distrito de San Blas-Canillejas, colindante con la localidad de Coslada. El 'banco malo' reclama a las sociedades Edificación e Infraestructuras SA y Reformas de Pisos SA, controladas ambos como administrador único por el empresario Rafael Gómez Arribas, antiguo dueño del aeropuerto de Ciudad Real, más de 2,67 millones de euros, según la documentación publicada en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado a la que ha accedido este periódico.

El activo en subasta es la parcela 2-A, ubicada en el número 402 de la avenida de Aragón, a escasos kilómetros de una de las dos pistas de aterrizaje y despegue del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El terreno ha sido valorado en más de 5,23 millones de euros, cuantía que solventaría todo el capital adeudado por las sociedades de Gómez Arribas, aunque no figura ninguna tasación oficial sobre el mismo.

La subasta comenzó el pasado 19 de abril y se admitirán pujas hasta el próximo 9 de mayo, a pesar de que, al cierre de esta edición, no hay constancia de que haya sido enviada ninguna oferta. Aunque no hay puja mínima en el proceso, los interesados deben depositar mínimo casi 262.000 euros para poder participar.

Compra del aeropuerto de Ciudad Real

Rafael Gómez Arribas saltó a la fama en 2016, con la compra de la concesión del aeropuerto de Ciudad Real, que acabó en concurso de acreedores tras el estallido de la burbuja. La operación estuvo a punto de no llegar a materializarse porque el empresario no logró cerrar un acuerdo con el fondo que iba a financiar la adquisición. Sin embargo, entró en escena el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que condenó al Gobierno de Baleares a indemnizar a dos sociedades de Gómez Arribas con más de 87 millones, dinero que utilizó para pagar los más de 50 millones que costaba la concesión. A pesar de lograr la adjudicación, la infraestructura aeroportuaria no ha conseguido mejorar sus números: la sociedad concesionaria, Ciudad Real International Airport, debe 18,7 millones de euros a Hacienda, según figura en la lista de morosos de la Agencia Tributaria.

El empresario no es la primera vez que ve como se subastan los activos de sus empresas. Hace menos de un año, la sociedad SF16 Asesores instó a un realizar un proceso similar con otro suelo, este en una zona cercana al estadio Santiago Bernabéu, en la avenida del General Perón, tal y como informó El Confidencial. En ese cado, el activo fue tasado en 3,18 millones de euros, capital con el que debía hacer frente a la deuda de más de medio millón de euros que se le reclamaba SF16 Asesores a Dahlem Inversiones y Reformas de Pisos. En total, las sociedades en las que figura como administrador único Gómez Arribas deben más de 60 millones de euros al fisco: Cartera Aeroportuaria SL, 22,5 millones, Global Nehelem SL, 18,4 millones, e Inspección y Control de Calidad de Infraestructuras SA, 1,04 millones.