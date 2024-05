Nuevo 'regalo' del Gobierno a los autónomos un ordenador y 3.000 euros cumpliendo este requisito

En un esfuerzo por impulsar la digitalización y fortalecer el tejido económico del país basado en la actividad de autónomos y pequeñas empresas, el Gobierno cuenta con una medida extraordinaria que, enmarcada dentro de las políticas de ayuda gubernamental, no solo busca modernizar los negocios, sino que también persigue que estos sean más y más competitivos en un entorno cada vez más digitalizado.

Esta opción, que se conoce como Kit Digital, es una herramienta concebida para favorecer que las pequeñas y medianas empresas se digitalicen en lo que se ha venido a llamar la transformación digital. Esta iniciativa, que ya lleva años en marcha, impulsada por el Gobierno en colaboración con Red.es tiene entre sus principales objetivos el de dar una solución a estos negocios para ayudarles a mejorar su presencia en Internet o mejorar su ciberseguridad.

Nuevo regalo de 3.000 euros del Gobierno

La última novedad que se incorpora a esta iniciativa del Kit Digital la ha revelado el creador de contenido Lawtips en su cuenta de TikTok, y es que el Gobierno pretende ampliar las ayudas de esta herramienta para conceder a autónomos y microemperesas ni más ni menos que un bono de hasta 3.000 euros: "Lo que os voy a contar ahora es una locura. A España le está saliendo el dinero de las ayudas de los autónomos del kit digital por las orejas porque cuando salieron estas ayudas la gestión por parte del estado era pésima y los autónomos no pedían las ayudas entonces fue dinero que se fue acumulando, que nos dio Europa que hay que gastarlo. Miles y miles de millones de euros y como ya no saben qué hacer van a aumentar en 1.000 euros más las ayudas y van a permitir comprar el hardware o sea equipos informáticos por ejemplo un ordenador", explica.

El truco para hacerse con esta importante suma de dinero es destinar 1.000 euros a la compra de hardware o dispositivos electrónicos (los ordenadores ya están confirmados y los teléfonos móviles podrían entrar en un futuro según se explica) y otros 2.000 para fortalecer los programas de digitalización: "Pero ojo porque aquí viene la gracia de todo: para pedir este ordenador primero tienes que pedir el kit digital de 2.000 euros osea el estado te va a dar 3.000 euros para que te compres un ordenador de 1.000 euros. Los otros 2.000 los gastarás en redes sociales o lo que sea porque no te dejan comprar el ordenador directamente. Primero tienes que pedir los 2.000 euros del kit básico. Y esto no nos lo han confrimado todavía pero tiene pinta de que incluso pueden entrar móviles: un iphone o similar, pero esto todavía no lo sabemos", describe.

Este anuncio supone un impulso importante para todos aquellos trabajadores autónomos y pequeñas empresas que quieren adaptare al entorno digital de la forma más eficiente, pero es necesario cumplir ciertos obejtivos y obligaciones para acceder a ellos: "Lo que sí es seguro es lo del ordenador, que ya está confirmado. Para todos los que estéis gestionando esta ayuda con nosotros o ya la hayáis obtenido que sois muchos, paciencia porque os vamos a mandar ahora un mensajito para ayudaros a pedir los nuevos 1.000 euros", comenta.

Requisitos

El primer requisito para acceder a esta ayuda de 3.000 euros que contempla hasta 1.000 para equipos y ordenadores y 2.000 para la transformación digital es la presentación de un autodiagnóstico de madurez digital y la formalización de acuerdos con los llamados 'agentes digitalizadores' que ya están adheridos al programa.

Por otra parte, las personas beneficiarias deben comprometerse a cumplir con las obligaciones establecidas previamente en la Ley General de Subvenciones: desde una justificació del cumplimiento de los requisitos y la comunicación de otras ayudas recibidas para el mismo fin.