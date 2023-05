El Grado Oficial en Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN), el primer grado oficial europeo de emprendimiento de Mondragon Unibertsitatea, ha comenzado este año en Málaga en el laboratorio de aprendizaje TeamLabs. El grado tiene una metodología originaria de Finlandia que consiste en crear una empresa real en equipo desde el primer día mientras se viaja por el mundo. Con un 97% de empleabilidad, este grado entrena a los alumnos para adquirir una mentalidad de aprendizaje que los prepare para afrontar la incertidumbre con éxito, naturalidad y sin miedo.

Los LEINNers ya graduados/as se desenvuelven como intraemprendedores/as, desarrollando proyectos emprendedores e innovadores dentro de una empresa existente, o como emprendedores, creando su propia empresa.

José Rojas es un emprendedor malagueño procedente del Colegio Jacaranda, que cursa LEINN: «Desde cuarto de la ESO me interesó el mundo del emprendimiento y empecé hacer diferentes negocios, entre ellos dos tiendas online, cuando llegue a Segundo de Bachillerato descubrí este grado y me interesó mucho para mi desarrollo como emprendedor ya que tenía claro que no iba entrar a una carrera universitaria tradicional».

Su proyecto profesional se llama Dixus y cuenta con 10 integrantes que realizan proyectos de diferentes tipos para agencias de marketing, TikTok, etc.

«Ahora mismo estamos centrado en Linkedin -comenta José, en enero nos empezamos a interesar por el mundo del talento con una agencia de reclutamiento. Este fue un viaje de cuatro meses donde descubrí este mundo, y gracias a esto he creado mi agencia de Linkedin».

Isabel Crespillo, otra de las alumnas, procede de una familia de emprendedores: «Siempre ha estado despierta en mí esa curiosidad por emprender. Cuando conocí LEINN sabía que era lo mío. A nivel profesional soy consciente que el abanico de oportunidades que he tenido este año no lo hubiera tenido en una carrera tradicional».

«La aventura de aprendizaje ha sido única e indescriptible -afirma Isabel- desde que registramos nuestra empresa en septiembre, hemos desarrollado proyectos de todo tipo, con unos hemos facturado y con otros hemos cometido errores que nos han hecho aprender, hemos estado más de un mes en Finlandia y hemos tenido la oportunidad de adentrarnos en el ecosistema emprendedor malagueño».

Las personas interesadas en conocer más sobre LEINN pueden acudir a la Jornada de Puertas Abiertas gratuita que tendrá lugar el sábado 3 de junio, a las 10.30h, en TeamLabs Málaga (Calle Beatas, 34) previa inscripción en el siguiente enlace.