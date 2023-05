La Costa del Sol se han convertido en un destino turístico de lujo dentro de España, y Marbella, su gran enclave, es la cuna de la gestión hotelera y turística gracias a Les Roches, un entorno de aprendizaje de alta tecnología. En el campus conviven estudiantes de más de 100 nacionalidades con el objetivo de alcanzar los mejores puestos en la industria hotelera, turística y del lujo.

Fundada en Suiza hace casi 70 años y operando en España desde 1995, Les Roches ha conseguido implantar un sello propio y de calidad, reconocido en el sector turístico internacional. Tanto es así que ocupa el cuarto puesto entre las mejores instituciones de educación superior en gestión hotelera y de ocio, según el prestigioso ranking QS World University Rankings by Subject 2023.

Les Roches está integrada dentro de Sommet Education, grupo educativo líder especializado en hospitality management y artes culinarias, junto a otras marcas académicas como Glion Institute of Higher Education y École Ducasse, Les Roches forma parte de un ecosistema de formación en hospitality del más alto nivel con múltiples alianzas: ESSEC Business School (Glion), Aivancity School for Technology, Business & Society (Les Roches), Globeducate International Schools (École Ducasse, Les Roches, Glion), École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (École Ducasse), Alma (École Ducasse).

Seña de identidad

La principal seña de identidad de Les Roches es enseñanza integral que combina la excelencia estadounidense con el método experiencial suizo. A través de la multiculturalidad, el esfuerzo, y la práctica constante, interna y externa, los alumnos obtienen una formación de prestigio y calidad, que atrae a las principales empresas reclutadoras durante su experiencia en un campus que recrea las dependencias de un hotel resort de cinco estrellas. Los estudiantes aprenden a dirigir un hotel desde la base: empiezan trabajando el servicio de habitaciones y las habilidades culinarias, para acabar el curso con la capacidad plena de dirigir personas y gestionar un hotel. Carlos Díez de la Lastra, CEO de les Roches, asegura que «Les Roches no solo forma alumnos con una mentalidad global y emprendedora, capaz de liderar equipos, sino que también impulsa sus habilidades lingüísticas, soft-skills y destrezas comerciales».

Conscientes del desafío que suponen campos como la digitalización, la IA, o la sostenibilidad, Les Roches ha creado SPARK Innovation Sphere, su gran esfera de innovación y desarrollo de talento que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo, donde alumnos, empresas, y emprendedores interactúan con las últimas novedades del mercado, experimentan con sus utilidades en la vida real y crean de manera conjunta proyectos pioneros. Clave del éxito de SPARK, según Díez de la Lastra, reside en que los alumnos y startups se forman «a través de plataformas vivas de educación, proyectos tangibles, experiencias y el diálogo con expertos».

Les Roches ofrece a sus alumnos distintos programas de grado, posgrado y máster, como el Título BBA en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas con cinco especializaciones que permiten desarrollar un conocimiento pormenorizado en una disciplina profesional concreta (Emprendimiento Hotelero, Estrategias de Marketing Digital, Gestión del Rendimiento Financiero Hotelero, Desarrollos y Prácticas Sostenibles y Desarrollo y Gestión de Resorts), el Diploma de Postgrado en Hospitality Management, el Máster en Dirección Hotelera Internacional, el Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo, el MBA en Dirección Hotelera Internacional, el Máster en Estrategia Hotelera y Transformación Digital; así como el Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional, y el MBA Executive en Global Hospitality Management, ambos diseñados exclusivamente para profesionales en activo, con formatos híbridos y flexibles.

Programas de verano

Pero además, Les Roches cuenta con programas de verano, con visitas a hoteles de 5 estrellas, talleres prácticos de diferentes departamentos de un hotel, construcción de equipos o excursiones urbanas y culturales.

Mano Soler, director del Campus en Marbella, asegura: «Para nosotros es un orgullo formar a los grandes líderes hoteleros del futuro, que reciben de media entre 3 y 5 ofertas por parte de empresas de todo el mundo durante el programa y tras la graduación». Entre los grandes reclutadores, se encuentran empresas hoteleras como Barceló Hotel Group, Four Seasons Hotels & Resorts, Hyatt Hotels, InterContinental Hotels & Resorts, Palladium Hotel Group o Silversea Cruises, y marcas como Apple, Louis Vuitton y Cartier».