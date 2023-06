Son muchos los españoles que ya hemos disfrutado del espectáculo que está revolucionando el género musical. Cruz de Navajas, el último Mecano, continúa recorriendo en esta gira 2023 los principales teatros y auditorios del país. Y Málaga no podía faltar en esta cita; el Teatro Soho Caixabank acogerá el espectáculo durante tres semanas, del 8 al 25 de junio.

Gonzalo Pérez Pastor vuelve a hacer uso de su ingenio y, esta vez, con la idea más creativa de toda su carrera. Tras décadas de experiencia produciendo y distribuyendo los grandes musicales estrenados en nuestro país, como “Sonrisas y Lágrimas”, “Hoy no me puedo levantar”, “Mamma Mia”, “Los Miserables” o “Billie Elliot”, fue precisamente para convencer a los menos afines al musical puro, por lo que creó un nuevo formato de espectáculo, que está a la altura de las grandes producciones, ya no de Broadway o del West End, sino más cercana a las de Las Vegas.

“Cruz de Navajas, el último Mecano”, fue la idea de este productor. El espectacular reconocimiento a los grandes éxitos de uno de los grupos más criticado, distópico y adorado de nuestro patrimonio musical, Mecano. Sin embargo, generaciones después de la Movida Madrileña, sus canciones todavía nos acompañan.

Y es precisamente la riqueza de sus músicas y letras, la base perfecta para la creación de este gran reconocimiento. El contenido de cada canción ha permitido generar un universo para representar y ensalzar cada una de ellas. Pantallas, vestuario, videos, arreglos musicales, escenografía y coreografías se unen para enmarcar cada tema.

Nunca se ha visto un espectáculo con semejante potencia escénica. Más de 100 m2 de pantallas led que, además, son transparentes y móviles. El escenario se transformará de tantas maneras que no pensarás que estás viendo el mismo espectáculo de canción a canción.

Y, si bien la escenografía es clave en este espectáculo, sin duda el alma lo pone el equipo artístico, interpretando más de 35 temas, diferentes y únicos entre sí como el propio espectáculo. Pero espera a oírlas juntas, porque se funden en una armonía sinigual. Si hay algo que diferencia a este espectáculo es el cuidado que se ha puesto en la elección de cada artista que conforma el elenco, en un casting que, inicialmente, contó con más de 2.000 candidatos.

Es lógico pensar que las canciones de Mecano no son coreografiables en los estilos más modernos de los últimos años, pero estaríamos confundidos. Nunca antes se había visto un “Hijo de la luna” a dos voces, clarinete e interpretado por una bailarina de popping y un acróbata, o un impactante “Hoy no me puedo levantar” que te deja clavado en la butaca, ni otras tantas genialidades que no me gustaría desvelar, pero sí garantizo que verás cobrar vida a las canciones de la mítica banda como nunca imaginarías.

Y vuelvo de nuevo al elenco, un maravilloso grupo de profesionales con la sensibilidad y el talento más exquisitos. Los músicos, que bien podrían estar acompañando a los mismísimos Cano, tocan en el más riguroso directo y sobre el escenario. Apasionados y delicados a la vez, hacen que vibre el escenario, las butacas y el teatro al completo.

Para las otras dos disciplinas, baile y canto, Cruz de Navajas ha reunido 9 voces maravillosas y muy diferentes entre sí, y un cuerpo de baile formado por 7 magníficos bailarines, que dominan a la perfección todos los estilos que puedas imaginar. A pesar de su juventud, este espectacular elenco nos regala lo mejor de sus años de trabajo, esfuerzo y talento, para dar como resultado espectaculares piezas musicales sobre el escenario.

”Cruz de Navajas, el último Mecano” supone la creación de un nuevo género dentro del espectáculo musical. Una experiencia sorprendente y rompedora que no deja a nadie indiferente y que ya ha conquistado los corazones de Zaragoza, Cuenca, Barcelona, Huelva o Córdoba entre otros.

Un espectáculo dedicado no sólo a los amantes de Mecano, sino de la música y del espectáculo.

Cruz de Navajas cumple todos los requisitos para hacerte pasar una noche inolvidable, para volver al pasado y abrazar la nostalgia, para disfrutar de las extraordinarias cualidades artísticas que pocos seres humanos tienen, y para asombrarte con la avanzada tecnología puesta sobre un escenario y enmarcarlo en un todo. No hay edad para este espectáculo, ni ser humano que se resista a levantarse del asiento.

Para más información

Dirección: C. Córdoba, 13, 29001 Málaga

Teléfono: 917 56 23 39

Email: info@cruzdenavajasgira.com

Página Web: https://cruzdenavajasmusical.com/

Redes Sociales: Facebook, Instagram y Twitter

Ubicación: