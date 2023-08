El próximo martes 15 de agosto Sabatic Fest celebra unas de las citas musicales más destacadas de su programa del verano, y de la oferta cultural malagueña. Las artistas internacionales Gloria Gaynor y Bonnie Tyler presentan su directo en Málaga, en las instalaciones de Autocine Málaga Cesur FP, en un evento que dará comienzo a las 21.00 horas con la apertura de puertas, dando paso a ambas artistas a partir de las 22.00 horas.

Ambas artistas son ya iconos de la historia de la música pop contemporánea; las dos han sido cantantes femeninas pioneras en sus distintos géneros en los años 70 y 80, convirtiéndose en referencias para ambas generaciones y las que han llegado después.

Icónos de la música

La música disco y soul de ese periodo encuentra en Gloria Gaynor una de sus máximas exponentes Su estrellato mundial está construido sobre la base de sus éxitos más conocidos; Never Can Say Goodbye, I Will Survive y I Am What I Am son algunos de los éxitos que han ocupado las listas den sus cinco décadas de carrera.

Bonnie Tyler, conocida como la ‘gran dama del rock’ británico éxitos, es conocida por su voz ronca y su larga lista de éxitos, como Total Eclipse of the Heart, It's a Heartache, Holding Out for a Hero, Lost in France, More Than a Lover, Bitterblue y If I Sing You a Love Song. En sus 50 años de carrera, Bonnie ha actuado para públicos de países de todo el mundo y ha sido aclamada por la crítica

Las entradas ya están a la venta en sabaticfest.es o en SeeTickets.

Próximos eventos

Sabatic Fest permanecerá como oferta cultural de referencia en la capital malagueña hasta el 24 de septiembre, ofreciendo una variedad inmensa de conciertos y otros eventos musicales para todos los públicos y gustos. Las próximas fechas son:

· 15 de agosto: Gloria Gaynor y Bonnie Tyler.

· 25 de agosto: Maldita Nerea, Nena Daconte y Lala Love You.

· 31 de agosto: Saiko y Maikel Delacalle.

· NUEVO - 1 de septiembre: RVFV (Rafael Ruiz Amador), Sami Duque.

· 2 de septiembre: Aborigena, con Diass, Eli Rojas, Miguel Payda, Ivan Laz, Mucho Lau (dj’s).

· 3 de septiembre: La Aldea Fest, con Jorge Cremades, Miqui Brightside, Uri Sabat, Fran Bowtie.

· NUEVO - 7 de septiembre: Familia Farruco, Mara Rey.

· 8 de septiembre: Urban Town Fest, con Natos y Waor, Al Safir, Reality, Midas Alonso, Nerze, Sislah y Cloty, L14m, Garzi y The Otter Gang.

· NUEVO - 15 de septiembre: Cano, JC Reyes.

· 22 de septiembre: Yo fui a EGB, con Sabrina, Boney M, La Frontera, Danza Invisible, Vicky Larraz, Tenessee, Tam Tam Go, Los Manolos y Orquesta Mondragon.