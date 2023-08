Rafael Parra, alumno de Peluquería Integral de Antonio Eloy Escuela Profesional, se ha convertido en uno de los tres finalistas en la categoría Estudiante Español del Año que se ha introducido, como novedad, en los Premios Fígaro de la Peluquería Creativa Española.

En el estreno de esta categoría han participado 28 aspirantes de toda España, de entre los cuales se seleccionó a 10 prenominados, que realizaron una sesión fotográfica junto al reconocido fotógrafo Esteban Roca. La cautivadora imagen presentada por Rafael Parra, en la que se combinan de forma magistral técnicas y texturas, le ha valido un puesto en la gran final.

"Estamos felices y emocionados al saber que un alumno de la escuela, Rafa Parra, es finalista en la primera edición de esta categoría de los premios del Club Fígaro", afirma Eloy Moreno, director de Antonio Eloy Escuela Profesional. "Quiero darle la enhorabuena a todos los participantes, prefinalistas y finalistas, porque todos los trabajos presentados son un orgullo para este sector. Como director, solo puedo decir que no hay nada igual que nuestros alumnos y el equipo que trabaja día a día en ella. ¡Nos toca vivir esta bonita experiencia junto a Rafa, que se lo merece muchísimo!".

Por su parte,Rafael Parra destaca que: "Tras cinco años formándome como futuro peluquero, por fin me encuentro en el momento al que siempre he querido llegar. Cada esfuerzo tiene su recompensa y, si he sacado algo claro de esto, es que pienso seguir esforzándome por conseguir muchas más metas. Estoy muy feliz y agradecido por todo lo que me está pasando."

Y añade: "Quiero dar mi agradecimiento a todas las personas que han confiado en mí, especialmente a Antonio Eloy Escuela Profesional, a su director Eloy Moreno y a mi formadora Paloma González. El apoyo constante que he recibido por parte de mis compañeros y el equipo de la escuela me ha hecho sentir especial y ganador desde el principio. Tampoco me puedo olvidar de dar las gracias una y otra vez a Club Fígaro por seguir fomentando esta profesión y haciendo que la amemos cada día más, además de darnos la oportunidad a los estudiantes de peluquería".

Sobre el trabajo finalista, explica: "He creado particiones triangulares con acabados en cordones y dos trenzas de cuatro cabos redondas o circulares. Luego, he realizado una red encadenada de cordones que es lo que tapa el rostro, combinando, para terminar, ondas al agua para lograr el efecto del cuello".

El próximo lunes 6 de noviembre se celebrará la gala de los Premios Fígaro 2023, en el marco de Salón Look IFEMA MADRID. Se trata de una competición independiente, organizada por Club Fígaro, que está abierta a todos los peluqueros que deseen presentarse para poder, así, reconocer el talento de toda la comunidad de profesionales del cabello de nuestro país.