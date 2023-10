Jordi Royo Florenza, director de contratación y proyectos colaborativos de la constructora Bilba, nos acerca a las nuevas metodologías colaborativas que se están implantando en el sector.

¿En qué consisten realmente los contratos colaborativos y cómo se desarrollan en vuestro sector?

El Contrato Colaborativo o Desarrollo Integrado del Proyecto (IPD) debemos verlo como un nuevo método, no solo de ejecución de proyectos, sino también del enfoque del mismo. Se trata de una metodología que afecta a todas las partes y procesos que integran un proyecto desde el inicio y conceptualización, hasta su fin. Estas partes deben regirse por los principios de inteligencia colectiva, confianza y transparencia. Para que estos contratos sean efectivos, es necesario definir un objetivo común y garantizar el compromiso de todas las partes involucradas en el proyecto. De esta manera, el promotor, el equipo de diseño y la constructora comienzan juntos en el proyecto compartiendo intereses, riesgos y beneficios de manera colaborativa.

¿Cuáles son las principales diferencias frente al contrato tradicional?

El sistema tradicional de los contratos de obra suele venir marcado por la desconfianza, fruto de las exigencias a las que está sometida cada una de las partes. El promotor está exigido por su plan de negocio, que no puede sobrepasar; el estudio de arquitectura se suele ver exigido por unos plazos muy reducidos, habiendo recibido escasa información del proyecto, y sin el conocimiento de los procesos constructivos que aplicará la constructora; y por último, la constructora se ve obligada a estudiar y presupuestar a “precio cerrado” un proyecto que no está completamente definido y con unos plazos de licitación insuficientes para profundizar en el mismo. A este problema inicial se suma otro factor como es la escalada de precios sostenida que viene soportando el sector desde la pandemia del COVID-19 y que ha acelerado la introducción de este tipo de contratos en el sector. Nos encontramos en un escenario en el que la constructora ya no quiere asumir los riesgos en solitario, los estudios de arquitectura han perdido la noción real del precio “de mercado” de lo que están diseñando y el promotor está viendo peligrar la viabilidad de sus proyectos.

¿Cuál es la experiencia de Bilba en este tipo de proyectos?

En Bilba estamos convencidos que es necesario un sector más sostenible, transparente y equilibrado. No es viable en la coyuntura actual el modelo tradicional de diseño, licitación y construcción con precio cerrado. La metodología colaborativa requiere de un aporte de valor real en la fase temprana de definición por parte de la constructora, y para ello trabajamos en tres líneas de actuación: refuerzo del departamento de ingeniería y arquitectura con la incorporación de perfiles profesionales específicos, formación en Lean Construction y herramientas específicas, así como acuerdos de colaboración con Consultorías Técnicas y Estudios de Arquitectura externos. Estamos preparados y con una determinación clara para que a medio plazo el 80% de los contratos sean de tipo colaborativo. Actualmente tenemos un 50% de nuestra cartera de contratos con algún tipo de colaboración en diferente grado. La bondad de esta metodología se demuestra en la demostrada recurrencia de los clientes que tenemos bajo este tipo de contratos.

¿Cómo es la puesta en marcha de este tipo de contratos?

Tenemos en marcha procesos de contratación con diferente grado de colaboración. Tenemos proyectos en los que intervenimos desde el anteproyecto, una vez definida la hoja de viabilidad por parte del promotor, Contrato colaborativo puro, hasta proyectos en los que una vez definido el proyecto bajo el modelo tradicional, la colaboración se origina a nivel de valoración económica bajo un modelo de “open books”, aporte de valor en soluciones constructivas y l gestión del proceso constructivo desde la transparencia. Habitualmente se comienza con clientes nuevos a través de procesos colaborativos de grado inferior y según se avanza en la relación en términos de confianza se asciende hacia grados superiores de colaboración.onal, la colaboración se origina a nivel de valoración bajo un modelo de open books y desde la transparencia gestionar el proceso constructivo. Habitualmente se comienza con clientes nuevos a través de procesos colaborativos de grado inferior y según se avanza en la relación se asciende hacia niveles superiores.

¿Qué otras metodologías son necesarias para seguir transformando el sector?

Los contratos colaborativos son procedimientos que pueden existir por sí solos, pero que, complementados con otras metodologías, pueden alcanzar niveles de eficiencia muy superiores. Ya la definición de los IPD, viene estrechamente vinculada a prácticas de optimización de procesos a través de la eliminación de todo aquello que no aporta valor en el proyecto, o lo que es lo mismo que la filosofía Lean Management. De aquí a que la implantación del Lean Construction sea un paso que deba ir de la mano con la implantación de los contratos colaborativos. Del mismo modo, la implantación del diseño en metodología BIM cobra todo su sentido en un proyecto colaborativo, ya que esta metodología fue creada para permitir la colaboración de varios agentes sobre un proyecto sin que hubiera errores de integración al trabajar todos ellos sobre el mismo modelo digital. Por último, cabe destacar que la implantación de estas y otras muchas más herramientas de gestión de proyectos surge en medio de la industrialización del sector, lo que permite aplicar economías de escala para obtener costes más ajustados, mejores calidades y menores plazos de ejecución que redondean el concepto del Desarrollo Integrado del Proyecto, siempre y cuando abordemos la industrialización con la ventaja que ésta ofrece, la de la producción en serie.