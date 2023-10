Rosa Villaseca nos habla de la marcha de los proyectos de Inmobiliaria Espacio en nuestra provincia haciendo mención especial a Nova Marina, en Fuengirola. Además, Villaseca incide en la importancia de la sostenibilidad y la eficiencia energética de las promociones inmobiliarias.

¿Cómo marchan los proyectos que tienen en Málaga capital y provincia?

Nuestros proyectos en Málaga avanzan de forma satisfactoria. Málaga es una de las zonas con un mercado inmobiliario muy dinámico y desde Inmobiliaria Espacio estamos respondiendo a las necesidades generadas de vivienda con promociones como Nova Marina, en Fuengirola, o Malaca Delta dentro del recientemente aprobado desarrollo de La Térmica. En este sentido, la reciente aprobación del PERI nos acerca al comienzo del desarrollo físico del proyecto, tras años de trabajo urbanístico de gran complejidad. Este proyecto representa el desarrollo urbanístico en curso más relevante de la costa andaluza. En lo que respecta a Malaca Delta, nuestra aspiración sería construir viviendas con alta eficiencia energética y que aporten una gran comodidad y tengan excelentes zonas comunes. Estamos convencidos de que esta promoción va a ser una de las más demandadas de toda la ciudad, una vez se hayan finalizado los trámites administrativos pendientes. Asimismo, estamos estudiando seguir promoviendo en otras ciudades cercanas a Málaga, que están cobrando mucha relevancia como primera residencia de la población local, que busca alternativas habitacionales, como podría ser Mijas.

¿Nova Marina es quizá el mejor exponente de su decidida apuesta por la Costa del Sol?

La promoción de Nova Marina es un ejemplo más de nuestra apuesta no solo por Málaga ciudad sino por toda la provincia de Málaga. Ubicada en Fuengirola, es una promoción de uno, dos y tres dormitorios situada junto al puerto deportivo de la localidad y a menos de 150 metros de la playa. En ella incorporamos todas las comodidades que puedan tener sus habitantes, como gimnasio, piscina, spa, sauna e incluso lavandería. Creemos sinceramente que es una promoción que revolucionará el centro de Fuengirola apostando por un diseño rompedor y las mejores calidades. Además, a través de esta promoción nuestros clientes podrán disfrutar al máximo del gran entorno que nos ofrece esta provincia, su amplia oferta de ocio, restaurantes, cultura, campos de golf, costa… A través de promociones como Nova Marina, o nuestro futuro proyecto de desarrollo de La Térmica, desde Inmobiliaria Espacio estamos reforzando nuestra apuesta por la provincia de Málaga, ya que es uno de los mercados más activos en la actualidad y con mayores perspectivas de crecimiento. Nuestro conocimiento y experiencia en la zona, después de más de 25 años en esta plaza, nos permite adaptar nuestras promociones a la demanda existente.

¿Qué importancia tienen ya en el negocio inmobiliario la sostenibilidad, la eficiencia energética y la concienciación medioambiental?

Es la base sobre la que se construye el futuro del sector. No se puede concebir este sector sin hablar de sostenibilidad y eficiencia energética. En La Térmica, por ejemplo, la sostenibilidad es la razón de ser de todo el proyecto. En este proyecto se aplicarán modernos sistemas de climatización, contando con 1.900 m2 de espacios de vegetación en la primera planta para conseguir una temperatura ideal en el edificio, agua caliente sanitaria, suelo radiante y nos gustaría que contara con una instalación de aguas grises para el reaprovechamiento del agua de los inodoros. El conjunto optimizará los consumos de las viviendas y reducirá el impacto medioambiental. Incluso en las zonas comunes, que aprovecharán al máximo la lluvia, un bien tan escaso. Hoy en día, es imposible concebir un proyecto residencial sin tener en consideración todos estos factores y, en el futuro, es muy probable que, de hecho, estas exigencias estén reguladas. El inmobiliario avanza inexorablemente en esta dirección y las promotoras comprometidas tenemos que estar un paso por delante y ser quienes lideremos esta transformación.

¿Cómo se puede captar a un cliente minoritario como es el español respecto del cliente foráneo, mayoritario actualmente a la hora de comprar en Málaga y la Costa del Sol?

La clave principal es no diferenciar entre promociones destinadas al uso vacacional y las destinadas al uso habitual durante el año. Nuestra filosofía al promover proyectos de viviendas es que todos cuenten con las mejores calidades e instalaciones, no yendo destinadas a un público internacional o nacional, sino a cualquier persona que esté buscando un hogar de calidad y en las mejores ubicaciones de cada ciudad. De hecho, el cliente español ya no es tan minoritario, por ejemplo, promociones de lujo que se están desarrollando en Málaga cuentan con mayoría de cliente nacional.

La subida de tipos ¿puede poner en peligro la venta de viviendas de obra nueva?

La subida de tipos es una dificultad añadida a la obtención de financiación y podría suponer un freno a la venta de vivienda nueva. Sin embargo, la escasez que existe en vivienda nueva en todo el territorio español, frente a la elevada oferta, hace suponer que la actividad se mantendrá, incluso a pesar de la subida de costes de financiación.

¿Qué análisis hace sobre el resto de los sectores del Real Estate?

El resto de los sectores del Real Estate se encuentran en momentos muy diversos. Por un lado, el ámbito de las oficinas está en plena reactivación mientras las empresas siguen ajustando sus instalaciones a la vuelta a sus sedes físicas sin renunciar a la nueva dinámica del teletrabajo. Por otro lado, el sector logístico mantiene su tendencia creciente debido al auge del comercio electrónico, mientras que el ámbito del retail, tras haberse recuperado de la pandemia, está adaptándose también a las tendencias de comercio mixtas, digital y presencial. Por último, el sector hotelero es, sin duda, el que más crecimiento ha mostrado en el último año, recuperando niveles previos a la pandemia y demostrando ser un destino inversor de gran interés.