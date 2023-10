La bienvenida a la jornada de apertura y a los alumnos estuvo a cargo de Susana Gómez de Lara, Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga y Carmen Herrera, Directora Académica de Real Estate Business School.

Una jornada que comenzó con la exposición de los Retos del Sector Inmobiliario, de la Construcción y del Urbanismo, en una mesa redonda en la que participaron profesionales del sector como Ángel Asenjo, arquitecto de Asenjo y Asociados, Francisco Pérez, CEO de Culmia, y Juan Manuel Rosillo, Asociado INICIA XXI y Presidente General ACP Málaga.

Cada uno de ellos expuso su punto de vista sobre los retos y avances del sector inmobiliario, la construcción y el urbanismo en Málaga, junto a José Antonio Pérez, Director de Rebs, como moderador de la mesa.

Emilio Martínez, Director de Asuntos Jurídicos de Retlife y presidente de la anterior promoción del MBAi, también formó parte de la mesa redonda. Durante su intervención, destacó los contactos que se generan en el Máster, además del conocimiento que adquirió gracias al resto de compañeros y claustro.

Los alumnos fueron protagonistas de la jornada, presentando su papel en el ecosistema inmobiliario.

Miguel Medina Jiménez-Andrades, Director de Rebs Alumni, fue el encargado de presentar a todos los nuevos alumnos y alumnas que conforman el máster inmobiliario, cada uno de ellos expuso sus objetivos y su experiencia tanto profesional como personal con la finalidad de conocer los sueños de cada uno y así poder ayudarles a fabricar sinergias con los compañeros durante el desarrollo del Máster.

En esta presentación coincidieron arquitectos, gerentes de promociones, economistas, ingenieros, directores de marketing y expertos en retail como alumnos y alumnas que buscan actualizarse y generar negocio en el sector.

Pero esto no fue todo: a la jornada de apertura obtuvo el broche final con una presentación sobre “The impact of a Hyper brand on the success of a real estate development” con Giovanni de Niederhäusern, Senior Vice President Architecture Pininfarina junto a Luis María Marín Gálvez, alumno egresado del Máster Inmobiliario.