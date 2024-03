El doctor Carlos López-González Garrido, ganador del premio Doctoralia Awards 2023

Carlos López-González Garrido, especialista en Pediatría en la Clínica Pediátrica de López-González, ha obtenido el primer puesto en los premios Doctoralia Awards 2023.

Los Doctoralia Awards, que este año celebran su 10ª edición, han galardonado a un total de 33 profesionales de la salud de entre 490 nominados. Estos prestigiosos premios son los únicos que reconocen a los especialistas en salud mejor valorados del país, tanto por sus compañeros de profesión como por sus propios pacientes.

En sus propias palabras, el doctor afirma: “Es un gran honor haber recibido este reconocimiento porque no sólo pone en valor el criterio de mis compañeros de especialidad, sino también el de los padres de los pacientes a los que mi equipo y yo atendemos cada día. Saber que ellos están tan satisfechos me enorgullece y me hace muy feliz.”

El palmarés del doctor Carlos López-González Garrido

López-Gonzáñez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, y especialista en Pediatría y sus áreas específicas vía M.I.R en el Hospital de Virgen de las Nieves de Granada. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Realizó la tesis doctoral con el título “Recién nacido de bajo peso. Valoración del crecimiento y desarrollo”, bajo la dirección del catedrático y profesor Antonio Martínez Valverde. Desarrolló el curso que le otorgó el título de Médico Puericultor en la Escuela Nacional de Puericultura. Es experto en Neonatología en el perfil de recién nacidos de bajo peso. Desde hace 30 años, ejerce la profesión de médico pediatra en la Ciudad Autónoma de Ceuta habiendo sido adjunto del Hospital de la Cruz Roja. Posteriormente, coordinador del Servicio de Pediatría en dicho hospital. Y desde el 2009, desarrolla su actividad en la Clínica Pediátrica de López González en la que junto a su equipo atiende consultas con cita previa, urgencias, revisión de niño sano y se administran las vacunas del Calendario Oficial, al ser la Clínica, Centro Oficial de Vacunación de la Ciudad Autónoma.

Los criterios que se han tenido en cuenta para seleccionar al ‘especialista mejor valorado’ comprenden tres aspectos: las opiniones de los pacientes, los votos de otros profesionales de la salud - en esta edición se han registrado más de 1.100 - y la contribución que los nominados han realizado a la comunidad de pacientes a través del servicio de “Pregunta al Experto” de la plataforma. La sección que permite a los profesionales resolver las dudas de los padres de los pacientes sobre enfermedades y cuestiones relacionadas con la salud.