Recomiendan restringir el consumo de carne roja a una vez a la semana para evitar el cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal es el tumor maligno de mayor incidencia en España teniendo en cuenta ambos sexos. “Entre el 10 y el 15% de los cánceres que se diagnostican son colorrectales. El segundo en hombres, después del de próstata; y el segundo en mujeres, después del de mama, afectando a uno de cada 20 hombres y a una de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años”, expone el doctor César Ramírez , jefe del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital Quirónsalud Málaga.

También es “el segundo tumor que más mata, porque es muy prevalente. Y es que, a pesar de haberse reducido mucho las cifras de mortalidad en los 20 últimos años, sigue creciendo la incidencia”, continúa diciendo el doctor Ramírez para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico precoz de esta enfermedad; objetivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Colon, el 31 de marzo.

Como recuerda el referente en cirugía del cáncer, solo eliminando factores de riesgo evitables se disminuye más de un 30% el riesgo de padecer cáncer, como serían en este tipo de tumor “huir del sedentarismo, no fumar y no beber alcohol, restringir el consumo de carne roja a una vez a la semana y, como complemento de la actividad física, tener un índice de masa corporal (IMC) por dejo de 25; algo que hoy en día no tiene ni el 40% de la población”.

Numerosos estudios han demostrado una disminución significativa de la incidencia y mortalidad en aquellas poblaciones sometidas a pruebas de detección precoz de cáncer colorrectal. Para ello, se dispone de diversas estrategias diagnósticas que han demostrado su eficacia, siendo la detección de sangre oculta en heces y la colonoscopia las más destacadas. Los expertos de Quirónsalud Málaga recomiendan a todas las personas con indicaciones de inscribirse al programa de sangre oculta en heces, que lo hagan. El test de sangre oculta en heces es capaz de detectar hasta un 70% de las lesiones cancerosas o precancerosas del colon. Una herramienta solo mejorada por la colonoscopia; el gol estándar del diagnóstico precoz de esta enfermedad.

El hallazgo de sangre oculta en heces no necesariamente implica la presencia de cáncer y generalmente indica la necesidad de realizar una prueba que nos permita ver el interior del colon y buscar la causa de ese sangrado: la colonoscopia. El test de sangre oculta en heces es sencillo, barato y no invasivo, por lo que es el más utilizado en el cribado de la población general. “Debe realizarse en aquellas personas asintomáticas, por encima de los 45 años y que no tienen antecedentes familiares directos de pólipos colónicos o cáncer colorrectal. Debe realizarse cada uno o dos años”, comenta el doctor Luis Casais, jefe del Servicio de Aparato Digestivo de Quirónsalud Málaga.

Dr. Luis Casais, jefe de Digestivo en QuirónSalud Málaga / L.O

La colonoscopia es la única técnica que permite explorar, biopsiar y resecar las lesiones (pólipos) de todo el colon y recto, y es la prueba más precisa de todas las estrategias de cribado. Es un procedimiento que explora el interior del colon y recto por medio de un endoscopio flexible que se introduce por el ano. “Es un método con una altísima capacidad para detectar lesiones. Además, permite extirpar en el mismo momento la gran mayoría de esas posibles lesiones (pólipos). Debe hacerse a todo aquel que tenga un sangrado inespecífico por el aparato digestivo o cualquier sospecha de cáncer de colon, para que se diagnostique precozmente el tumor. A aquellas personas que presenten síntomas intestinales de reciente aparición (alteración del ritmo intestinal, dolor abdominal, sangre mezclada con la deposición, anemia ferropénica, entre otros), antecedentes familiares directos de pólipos colónicos o de cáncer colorrectal”, subraya el doctor Casais.

El doctor Jorge Contreras, jefe de Oncología de Quirónsalud Málaga, recuerda que “hay un tercio de casos de cáncer que se pueden curar si se detecta de forma temprana y se trata adecuadamente. El diagnóstico precoz y un tratamiento personalizado con los avances de los que disponemos ahora, permiten una mayor curación de cualquier tipo de tumor. Cuando hablamos de avances, nos referimos a una cirugía mucho más precisa, una radioterapia mucho menos tóxica y más eficiente y unos fármacos que son específicamente dirigidos a cada tumor basados en un conocimiento molecular”.

DR Jorge Contreras, especialista en Oncología Málaga / L.O

El cirujano César Ramírez apunta que la cirugía es la mejor solución para los cánceres que no se han extendido a otros órganos. “Por desgracia, el 35-40% de los cánceres de colon que se diagnostican ya se han extendido, casi el 50% diría yo”. Por ello, diagnóstico precoz y más diagnóstico precoz.