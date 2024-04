«Soy una defensora del color en un mundo cada vez más gris»

¿Cómo definiría sus creaciones y a usted como diseñadora?

Nuestras prendas desprenden alegría, color, y un diseño muy actual, vanguardista y con glamour. Siempre utilizamos los mejores tejidos y una excelente confección. Lo que nos diferencia es el diseño, los materiales, la confección y el patronaje. Nuestras prendas de alta calidad están diseñadas con mimo para que embellezcan el cuerpo femenino y resulten favorecedoras. La identidad de la marca se centra en el ‘más es más’ y en la combinación de elementos como brillos, estampados, colores vibrantes, fornituras, mangas de farol, entre otros elementos. Esto ha creado en la marca una identidad única y muy reconocible. Me considero una defensora del color, con la misión de inundar las calles con tonalidades alegres en un mundo que tiende a volverse cada vez más gris y monótono.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración de Julieta Brand?

Las fuentes de inspiración de Julieta Brand pueden variar según la temporada, el entorno y las experiencias personales. Los viajes me han inspirado siempre, tengo la suerte de haber viajado mucho y haberme nutrido de muchas culturas y obviamente esto enriquece el proceso creativo y te proporciona una visión más amplia. Pero luego me inspira ver fotografías antiguas, reportajes, ir a los museos… observar a dos abuelitas desayunando e interactuando… la inspiración es muy particular y muy caprichosa.

Hábleme de la colección de ropa para este año 2024

Ahora en abril sacamos nueva colección que se llamará Bombastic. Lentejuelas, colores iridiscentes, naranjas vibrantes, amarillos, faldas con transparencias de tul…Universo Julieta en todo su esplendor.

¿Cómo está el sector del diseño de moda en Málaga?

La moda malagueña se encuentra en un momento muy interesante, no sólo por la cantidad de propuestas creativas que llevan surgiendo en los últimos años, sino también porque el público es cada vez más receptivo y dispuesto a invertir y apoyar diseños diferentes y de calidad.

Si le pregunto por la influencia del cine en su trabajo, ¿Qué pieza, qué vestido, qué look recuerda de alguna película?

Personalmente quien más me ha influenciado y mi icono de moda por excelencia es Carrie Bradshaw, el emblemático personaje de Sex and the City que dominó la moda en los años noventa y 2000, y sigue cautivando incluso a las nuevas generaciones con su estilo inimitable combinando prendas vintage con piezas de diseñador.

¿Dónde podremos ver próximamente sus creaciones?

Por el momento, este año no tengo planteado participar en desfiles o ferias que, aunque son muy divertidas y necesarias, estoy completamente enfocada en la gestión interna de la empresa y en optimizar nuestros procesos, en hacer equipo, en que todo fluya correctamente. Mi objetivo es dedicar unos meses a la creatividad interna para luego proyectar hacia fuera todo nuestro potencial.

La digitalización y la venta online. ¿Ha supuesto un cambio de paradigma en la relación con sus clientes?

Sin duda, la digitalización es esencial y crucial para ser reconocido y sencillamente existir. De hecho, Julieta Brand inició su trayectoria como un e-commerce. Sin embargo, en la actualidad, nuestras clientas desean visitar nuestro showroom en la Plaza de la Constitución (Málaga) y vienen desde diferentes ciudades. Esto se debe a que valoran enormemente el trato personalizado y la experiencia única que ofrece nuestra marca.