Un total de 20 locales participarán este año en Cócteles por Málaga, la ruta que dará visibilidad al sector de la coctelería malagueña para poner en valor tanto a establecimientos como a profesionales del sector. El espíritu de este evento, que celebró su primera edición en 2019, es también dar a conocer la oferta coctelera de calidad presente en la Costa del Sol, dando la oportunidad de adentrarse en un sector en continuo proceso de innovación y evolución a todos los que la visiten.

Entre los locales participantes suman 60 cócteles que estarán a disposición de los clientes del 1 al 18 de junio. Cada local ofrecerá tres creaciones diferentes en cuanto a sabor, preparación y estética a un precio que oscila entre los 6 y 16 euros.

La iniciativa Cócteles por Málaga está organizada por la escuela de coctelería 359 Cocktail Concept y cuenta con la colaboración con GastronÓmico, agencia especializada en desarrollar proyectos para la gastronomía. El evento cuenta con el patrocinio de Amer Global Brands, Halewood, Varma y Compagnia Carabai. La presentación del evento ha estado a cargo de Hugo Díez, fundador de 359 Cocktail Concept y coordinador de la ruta, y Antonio Garrido, gerente de 359 Cocktail Concept.

En esta edición se vuelve a poner en marcha la aplicación móvil con la que los usuarios podrán sellar los locales visitados, así como acceder a toda la información relativa a la ruta, locales participantes, cócteles y ubicaciones. Se trata de una herramienta para potenciar el valor del sector de la coctelería que, además, estará activa durante todo el año con noticias, agenda de actividades e información.

Además, todos aquellos usuarios que sellen un total de cinco locales donde hayan probado al menos uno de sus cócteles, recibirán sin sorteos una clase de formación en coctelería. Esta podrá ser amateur, enfocada a aquellos foodies que quieran conocer un poco más sobre todo lo que conlleva realizar un gran cóctel, o profesional, enfocadA a aquellos bartenders o profesionales de la hostelería que quieran seguir aprendiendo sobre este mundo de fusiones y experiencias.

El crecimiento continuado y la apuesta por la coctelería de calidad que está viviendo la provincia de Málaga en los últimos años es la razón principal por la que 359 Cocktail Concept puso en marcha esta ruta en 2019, que se reanudó el año pasado después de dos años de paréntesis. Con esta acción la escuela de coctelería pretende dar a conocer al cliente final a los locales participantes, así como familiarizarlos con la coctelería de calidad y el ritual líquido. Además, está previsto que la ruta dé el salto a Granada, Sevilla y Madrid para seguir posicionando la coctelería como un elemento vertenrador de la propuesta gastronómica de las grandes ciudades.

Los locales participantes en esta edición de Cócteles por Málaga son Chester & Punk, Zas, Cobalto 15, Ghetto, Wattana, La Bagandi, Siroko Plaza, Only You, Palapa, Bahía Beach, Matiz, Nusa, Cambara, Pez Wanda, Aquí te quiero ver, Tercer Acto, Destilería, Trocadero Benalmádena, Blackberry y The Pharmacy.