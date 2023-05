¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Todos nuestros esfuerzos están puestos en la revalidación de la mayoría absoluta. Es muy importante contar con un gobierno estable para poder desarrollar todos los proyectos que tenemos en marcha.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Ha sido una legislatura atípica, la pandemia ha condicionado la gestión de muchos proyectos y ha hecho que el ayuntamiento tenga que cambiar sus prioridades. No obstante, creo que el balance de gestión ha sido positivo, hemos logrado desarrollar importantes proyectos como la finalización de la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva, el punto limpio, el arreglo del camino de la Ermita, la restauración del puente de Hierro, el camino peatonal de Atalaya de Cártama, el arreglo de calles y parques, la puesta en marcha del polígono empresarial Fahala, sustitución de todas las luminarias a led, la apertura de la Colección Museográfica y del Cártama Auditorio Cultural, entre otros, sin olvidar que hemos sentado las bases para importantes proyectos en la próxima legislatura.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Si nuestros vecinos y vecinas nos dan su confianza, queremos afrontar la siguiente legislatura como la etapa de la consecución de todo el trabajo realizado. Vamos a poner en servicio la piscina cubierta, ejecutaremos el proyecto de la plaza de la Constitución, terminaremos el camino peatonal de El Sexmo, remodelaremos la plaza del Santo Cristo y podremos en servicio la Casa de la Juventud, entre otras actuaciones.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Dentro de las competencias que tenemos como ayuntamiento, pondremos suelo a disposición para la construcción de VPO a precios asequibles.

¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?

El suministro de agua es un tema bastante complejo, ya que sin agua no hay desarrollo. Vengo exigiendo a la Junta desde hace años que dote a nuestro municipio y a la comarca del Guadalhorce de las infraestructuras necesarias para garantizar el suministro. Esperamos que los pozos de abastecimiento de agua no lleguen a niveles mínimos y no tener que proceder a realizar restricciones.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

En primer lugar, es muy importante que la Junta, en base a sus competencias, desarrolle proyectos como la construcción del centro de salud de Cártama Pueblo, el desdoblamiento de la carretera de acceso a Cártama Estación, la ampliación del colegio La Mata, la finalización del nuevo colegio Ntra. Sra. de Los Remedios; que ponga en servicio un segundo equipo médico de urgencias en el centro de salud de Cártama Estación, mantenga los carriles y carreteras de las que son titulares y realicen las infraestructuras necesarias en la comarca para que el suministro de agua esté garantizado, así como el mantenimiento sobre el cauce del río Guadalhorce a su paso por Cártama Estación y en las zonas de seguridad para evitar inundaciones.

¿Y al Gobierno Central?

Necesitamos que el Gobierno Central ponga en marcha lo antes posible la nueva Casa Cuartel de la Guardia Civil y la ampliación de la plantilla de la Guardia Civil en Cártama, así como que se inicien los procedimientos legales necesarios para la recuperación de la titularidad pública de los hallazgos arqueológicos de Cártama que actualmente están en manos privadas.