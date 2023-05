¿Descarta a algún partido en caso de necesitar un pacto?

Nos presentamos a las elecciones con la intención de obtener una mayoría amplia que nos permita llevar a cabo nuestro programa de gobierno. Aún así, no estamos cerrados a sentarnos con ningún partido, pero siempre con la premisa de crear un gobierno estable que vele por los intereses de Cártama y de sus vecinos.

¿Qué análisis hace de este mandato que finaliza?

Ha sido un mandato complicado para todos dadas las circunstancias de la pandemia y de la crisis derivada de esta. Por nuestra parte estoy satisfecho del trabajo realizado, habiendo realizado una oposición constructiva que no ha dejado de tender la mano y de aportar propuestas durante estos cuatro años. Por parte del Gobierno local del PSOE he echado en falta una mejor gestión económica y de recursos. Durante este mandato hemos sufrido una perdida en la calidad de los servicios municipales y hemos sido testigos de cómo muchos proyectos necesarios no se han puesto en marcha, proyectos que se vuelven a retomar una vez más en esta campaña como si fueran nuevos.

¿Cuál es su propuesta estrella para los próximos cuatro años?

Poner en marcha el Plan General de Urbanismo (PGOU), necesitamos suelo industrial para dar cobertura a nuestras empresas y evitar que se marchen de nuestro pueblo, así como atraer nuevos inversores que generen empleo. Pero sobre todo necesitamos suelo residencial para dar cobertura de vivienda accesible a la demanda de nuestras familias y de nuestros jóvenes. Este PGOU es necesario para dibujar el pueblo que queremos en el futuro, una herramienta que nos facilitara la gestión del suelo para poner en marcha proyectos tan importantes como la residencia de mayores o el plan municipal de aparcamientos entre otros.

¿Qué haría para frenar la subida del precio de la vivienda?

Gestionar más suelo residencial destinado a la promoción de viviendas en régimen de venta y alquiler, tanto en promoción de VPO, como promoción de renta libre. Ante la demanda actual, la falta de suelo residencial en Cártama está provocando precios demasiados elevados tanto en la venta como en el alquiler de viviendas.

¿Qué medida adoptaría si de aquí a septiembre no llueve?

Antes de que esto suceda ya me he puesto en contacto con la Junta y con la empresa de gestión de aguas de Málaga para analizar la situación y ver que soluciones tienen en marcha ellos ante este importante problema. La idea es poder analizar cuáles de estas medidas podrían ponerse en marcha en Cártama.

¿Qué le pediría a la Junta de Andalucía?

Más celeridad en los procesos administrativos. Son muchos los proyectos de la Junta para Cártama que llevábamos décadas esperando y que han sido rescatados por el Gobierno actual de Juanma Moreno. Proyectos necesarios e importantes que no deben de retrasarme más por temas administrativos.

¿Y al Gobierno central?

Una gestión más orientada a los ayuntamientos, necesitamos una nueva descentralización de todos los temas que afectan de forma directa a nuestros pueblos y ciudades. Los ayuntamientos asumen cada vez más competencias para servicios a sus vecinos sin que los recursos que reciben aumenten en la misma proporción