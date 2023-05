El PP de Málaga no descarta "a ningún socio" y evita hablar de aliados "preferentes" para buscar pactos en Mijas y Vélez Málaga, dos de las ciudades de más de 20.000 habitantes que puede arrebatarle al PSOE antes de la constitución a mediados de junio de las corporaciones municipales.

Así lo manifestó la presidenta provincial del partido, Patricia Navarro: "En Vélez y Mijas no tenemos socio prioritario, buscamos un Gobierno y quién más se acerque a lo que planteamos será con quién nos sentaremos y negociaremos, vamos a sentarnos con programas en la mano y tenemos que ver cuáles son los más coincidentes".

De hecho, Navarro no descartó ningún socio ante la posibilidad de que sea Juan Carlos Maldonado, exalcalde mijeño de Cs, quien le diera la vara de mando con el apoyo de Por Mi Pueblo a Ángel Nozal en Mijas, pese a la enemistad que existía entre ambos cuando coincidieron en el Consistorio. De hecho, ese choque provocó que el PSOE accediera de carambola a la alcaldía en 2019.

Navarro le envío, en vísperas de los pactos que se cocinan en muchos ayuntamientos, "un mensaje al resto de partidos para que piensen en los vecinos de los distintos municipios y en su estabilidad en lugar de pensar en los resultados de las elecciones generales del 23 de julio".

"Vamos a trabajar por la gobernabilidad en los otros siete municipios con especial atención en Alhaurín el Grande, ya que el PP tiene la alcaldía y fue la fuerza más votada; y también en Vélez Málaga, dónde la fragmentación del voto impidió una mayoría más amplia", apuntó. Navarro se pronunció de este modo sin perder de vista Mijas, donde aunque ya no sea la fuerza más votada "hay más posibilidades de gobernar esta vez que en 2019", según se encargó de matizar Navarro.

Presidencia de la Diputación

Este balance no arrojó luz sobre la hipotética continuidad del alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, como presidente de la Diputación. La presidenta provincial del PP no niega que su preferencia para la presidencia de la Diputación es Francisco Salado pero insiste en que "no es el momento aún de abordar ese debate".

"Por respeto al partido y a los procedimientos no toca ahora hablar de la Diputación, no es una cuestión de preferencia personal sino algo que tienen que decidir los órganos del partido", afirmó en respuestas realizadas a las preguntas de los periodistas en un clima de tensión.

Cuando se le recordó el apoyo que viene mostrando para que Salado siga al frente, tampoco quiso decirlo expresamente pero vino a confirmarlo: "No estamos en ese debate ahora, ya lo dije antes de las elecciones y soy de cambiar poco de opinión", dijo.

Recorrido por la provincia

Al destacar los triunfos en toda la provincia, Navarro no perdió de vista la mayoría absoluta de 18 diputados conseguida en la Diputación. Así, se refirió al diputado provincial "de la ilusión" al obtenido en la Serranía de Ronda, "que siempre se había resistido y con una estrategia de cirugía política se ha conseguido". Para ilustrar el vuelco logrado en esta comarca, Navarro piso como ejemplo que los alcaldes del PP con un mayor porcentaje de votos en toda la provincia serán de allí, los Benarrabá, Alpandeire y Jimera de Libar.

Igualmente, puso en valor los ayuntamientos que tendrán al frente a los independientes fichados en Cortes de la Frontera, Alpandeire y Montejaque, así como al que era alcalde de Cs en Guaro y ahora lo será del PP, José Antonio Carabantes.

Para Navarro, la victoria contra el PSOE en Benalmádena "es un gran trofeo a años de perseverancia y de cuidadosa estrategia". "Allí, el electorado de centro-derecha estaba disperso y hemos conseguido llevarlos de la mano, es un caso de libro, de los que se podría estudiar en Ciencia Política para ver cómo se ganan unas elecciones", manifestó.

Navarro explicó que "también se ha hecho historia en territorios que eran adversos y se han conseguido avances notables". En este sentido, subrayó que "por primera vez en la historia, el PP tendrá la alcaldía en Cañete la Real", y valoró que el partido ha ganado y tiene posibilidades de gobernar por primera vez en Archidona y Humilladero, "un símbolo de la izquierda andaluza".

Navarro resaltó "la sorpresa agradable" del triunfo en Cartajima, donde el candidato no era conocido en el territorio. Además, expuso que el PP "se ha quedado a treinta votos" de ser la primera fuerza en el feudo socialista de Almogía.

La presidenta provincial del PP también destacó la consecución de una marca histórica de concejales en unos comicios locales en la provincia, con 508 frente a los 434 de 2011 que tenían el récord y "muy lejos" de los 397 de 2019.

"En el PP de Málaga estamos muy satisfechos tras la jornada electoral", añadió Navarro durante la comparecencia en la que valoró los resultados de su partido.

Valoración del triunfo electoral

La presidenta provincial recordó que "el PP ha ganado las elecciones en 47 municipios, que suponen casi la mitad del territorio malagueño". "Y lo hemos hecho con mayorías absolutas en 40 municipios, lo que significa que estamos muy cerca del objetivo que nos marcamos y estamos trabajando en los siete restantes para poder gobernar en ellos; las 40 mayorías absoluta significan que el 77 por ciento de los malagueños ya tienen un alcalde del PP", añadió.

Navarro celebró que "prácticamente, uno de cada dos malagueños ha votado al PP". "Los malagueños han elegido la gestión frente a la ideología", recalcó.

Asimismo, Patricia Navarro destacó el espacio que se ha ganado en pequeñas y medianas localidades: "El Partido Popular ya no es el partido de la costa y las grandes ciudades, las elecciones municipales han confirmado que la confianza en esta provincia ya es de 360 grados, se ha roto el techo de cristal en muchos lugares, cuanto más pequeño era el municipio más difícil era para nosotros".

A su juicio, "los casi 12 años que lleva el PP gobernando en la Diputación ha permitido un contacto permanente con el terreno en todos los municipios". "Esto nos ha ayudado a elegir a los mejores candidatos para estas elecciones municipales", indicó antes de reconocer el trabajo como presidentes de la institución provincial de Elías Bendodo y Francisco Salado.

La presidenta del PP de Málaga defendió que "la gente ha tenido en cuenta al depositar su voto el trabajo que el PP hace en otras instituciones como la Diputación y la Junta de Andalucía".

Navarro abogó por "mantener el nivel de exigencia en los lugares en los que no se ha conseguido el objetivo". "Queremos seguir avanzando porque creemos que con estos resultados son los malagueños los más beneficiados", agregó.

Elecciones Generales a la vista

En su opinión, este nuevo triunfo en la provincia implica "una dosis de responsabilidad extra que, además, se ha visto aumentada por la convocatoria de Elecciones Generales".

Navarro detalló que el PP de Málaga iba a disolver el Comité de Campaña y el anuncio de Pedro Sánchez ha obligado "a mantenerlo activo". "Este partido no le da al off del modo electoral y se mantiene operativo para trabajar desde ya para las elecciones generales; los resultados logrados por el PP han sido el detonante para que Pedro Sánchez pulsara el botón de la convocatoria electoral, hay que cambiar ese Gobierno instalado en la sinrazón", enfatizó Patricia Navarro.