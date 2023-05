Las claves del 28M malagueño flotaron en el ambiente de una jornada de resaca que fue más convulsa de lo esperado. Con los resultados del triunfo local del PP prestándose a reposar para ser interpretados -su estrategia para abrir el centro y los fichajes se sugerían como un acierto- el anuncio de Elecciones Generales hecho por Pedro Sánchez condicionó ‘el día después’ de unos comicios que dejan este panorama.

¿Más ciudades para el PP?

El PP ha ampliado, tal y como se había propuesto en su estrategia, su hegemonía en las ciudades malagueñas con más de 20.000 habitantes. Además de recuperar la mayoría absoluta en la capital o de mantenerla pese a las sombras de la corrupción en Marbella, le ha arrebatado al PSOE Benalmádena. Y ha ganado nuevamente las elecciones en Vélez-Málaga, dónde esta vez sí podría gobernar tras el hundimiento del hasta ahora alcalde socialista, Antonio Moreno Ferrer, que sólo ha cosechado tres ediles. Eso sí, para que Jesús Lupiáñez se convierta en regidor en su primer intento como alcaldable’ tendrá que buscar apoyos para gobernar entre los independientes de Torre del Mar o los andalucistas, con media docena de escaños cada fuerza. En Mijas, también podría gobernar Ángel Nozal con el apoyo de Vox y el del exalcalde de Cs Juan Carlos Maldonado, que será el concejal de Por Mi Pueblo y tendrá la ‘llave’. Ahora bien, el PSOE se ha convertido en primera fuerza mijeña con diez concejales frente a los nueve del PP. De las cuatro de las 17 grandes ciudades malagueñas que conservaban los socialistas, sólo hay una en la que el PP no tiene opciones de gobernar: Cártama, dónde Jorge Gallardo ha revalidado con los ediles justos y necesarios su dominio. No obstante, al PP le han surgido ciertos problemas en Alhaurín el Grande, pueblo de Juanma Moreno, ya que los populares no han reeditado su mayoría absoluta de 11 ediles y se han quedado en 9. Allí, la segunda fuerza con seis ediles han sido los independientes de 100% Alhaurín, una escisión del PSOE que necesitaría los tres concejales socialistas -con los que mantienen notables diferencias- y los dos de la izquierda para gobernar. Habrá que esperar a los pactos para medir el crecimiento popular en alcaldías en estas grandes plazas.

Los fichajes de centro

Al PP le ha funcionado la estrategia encaminada a ampliar su espacio de centro-derecha con los fichajes realizados en Ciudadanos y distintas formaciones independientes. Sin ir más lejos, en Benalmádena ha logrado desbancar al PSOE tras una especie de confluencia con la que integró al grupo municipal de los liberales y al equipo del que había sido en 2019 el candidato de Por Mi Pueblo. Además, le ha salido tal y como había sido diseñada la jugada en Guaro, dónde sólo tenía un edil y el exalcalde de Cs ha reeditado ya con las siglas populares su mayoría absoluta. Igualmente, en la apuesta por grupos independientes se encuentra la expansión popular en determinados puntos del interior de la provincia que no le resultaban propicios. La consecución del histórico diputado provincial de la Serranía de Ronda tiene como punto de partida la absorción de partidos locales en Alpandeire, Cortes de la Frontera y Montejaque, cuyos ayuntamientos han pasado a los populares. Además, ha conseguido el Ayuntamiento de Cañete la Real con una lista acaparada por candidatos independientes.

Las heridas del PSOE

Puestos a imaginar que lo de las victorias y las derrotas va por barrios políticos, el contraste entre los estados de ánimo de las direcciones provinciales del PP y el PSOE salta a la vista. Uno y otro partido se habían sumido en esta geografía en un duelo ‘cuerpo a cuerpo’ que ha tenido un claro ganador. Al PP, además, le sonríen casualidades como la que tiene a sus dirigentes de la Diputación sonriendo por partida doble. Tanto el presidente de la institución, Francisco Salado, como las vicepresidentas Margarita del Cid y Natacha Rivas, han ganado con mayoría absoluta los comicios de Rincón de la Victoria, Torremolinos y Algarrobo, respectivamente. También festeja un doblete Cristóbal Ortega, otro de los vicepresidentes de la Diputación y coordinador general del PP de Málaga, que iba de número 2 en la lista de Coín. En cambio, el secretario general del PSOE, Dani Pérez, tiene que enfrentarse a un doblete de derrotas. La suya como candidato a la alcaldía de Málaga -con dos ediles menos que 2019- y la de la formación en la provincia, ya que los socialistas han dejado de ser el partido con más ediles en beneficio del PP y se han dejado por el camino un buen puñado de votos y medio centenar de asientos en los ayuntamientos. La pérdida de peso ha abierto las viejas heridas de la fractura interna entre ‘sanchistas’ y ‘susanistas’. El propio Dani Pérez está viviendo en estos momentos el duelo que ya le tocó tras las elecciones andaluzas a su nuevo y debilitado mentor, Juan Espadas. Incluso, se empezará a librar una guerra en el seno del partido por ocupar los primeros puestos de las listas por Málaga en las recién convocadas elecciones generales. El Secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, también ha caído derrotado en Marbella. Y la vicesecretaria Mariló Narváez ha vuelto a quedar segunda en El Burgo, aunque empatada esta vez con la izquierda. Eso sí, los otros dos vicesecretarios celebran alcaldías, ya que Jorge Gallardo ha sido reelegido en Cártama y Antonia García ha ganado en Almogía, por lo que abre una nueva etapa tras cuatro décadas en las que había mandado su compañero Cristóbal Torreblanca.

Fernández Montes falla su tiro

En el caso de la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, la fiesta es triple. Ha ganado en su municipio y en la Diputación. Y Pedro Fernández Montes ha fallado su tiro. El exalcalde del PP montó un partido con sed de revancha, lideró la lista y no ha sacado representación. Su fracaso coincide con un resultado de su ‘enemiga’ que ella ha calificado como los mejores del partido en la historia democrática de Torremolinos. Ha duplicado ediles y ha llegado a 17, una cifra que la sitúa en la línea de mayorías absolutas como la que ha cosechado en Estepona José María García Urbano.

Por Mi Pueblo conquista Ojén

Entre las derrotas socialistas, llama la atención la pérdida de un feudo como Ojén. Allí había sido su alcalde durante 16 años Antonio Gómez ‘Nono’, quien se atrevió a disputarle el poder provincial del PSOE a Dani Pérez. Esta vez, Gómez no se presentaba y su sucesor, el hasta ahora juez de paz del municipio Miguel Márquez, no ha sido capaz de conservar su legado. Las elecciones las ha ganado con mayoría absoluta Por Mi Pueblo, quien situará como regidor al hasta ahora concejal y revelación en los comicios de 2019 Juan Merino, que además es el líder orgánico de la formación independiente a nivel provincial. El partido municipalista había superado la veintena de candidaturas y la expansión se ha visto recompensada con un incremento de sus alcaldías. A la de Benamocarra, ha sumado la ya citada de Ojén, la de Igualeja y la de Cómpeta. Todas ellas con mayoría absoluta. Además, ha conseguido un edil que decidirá el pacto de Gobierno en Mijas. En total, ha atado 37 ediles.

El consuelo de la izquierda

Las candidaturas de unidad de la izquierda, lideradas por IU y Podemos, no están precisamente de celebraciones. Las confluencias han empeorado los resultados en Málaga capital, la Diputación y otras de las principales poblaciones para las que habían sido concebidos los acuerdos. En total, había 64 candidaturas vinculadas a IU y la cosecha ha ido algo mejor en aquellos municipios del interior en los que ese espacio de izquierda lo acapara el partido de Alberto Garzón. Este experimento denominado Con Andalucía ha encontrado consuelo en las mayorías absolutas de plazas como Alameda, Almargen, Ardales, Casares, Istán, Monda, Sedella, Teba o Villanueva de Tapia. Hay otras victorias que quedan a expensas de los pactos como las de El Burgo, Casabermeja o Carratraca. Y se han empeorado notablemente los resultados en municipios en los que gobernaba, y ya dejaría de hacerlo, como Campillos o Cuevas del Becerro.

El epílogo de Ciudadanos

Ciudadanos se jugaba la que a priori era su última carta y los resultados no han estado precisamente caracterizados por los milagros. Con la renuncia de antemano a registrar candidaturas en grandes ciudades en las que tenía representación, pasó de más de una treintena de listas en 2019 a presentar ahora sólo 14. Y de ellas, ha pescado en cuatro localidades. Entre la decena de poblaciones en la que esta especie de epílogo se ha marchado de vacío, están Málaga, Marbella, Fuengirola, Torremolinos o Vélez-Málaga. Tampoco ha logrado nada en Valle de Abdalajís, dónde se estrenaba el partido liberal. El mejor resultado ha sido en Cártama, con tres ediles que estarán en la oposición frente a la mayoría socialista. En cambio, en Mijas los dos ediles le dan opciones de seguir en el Gobierno municipal con el PSOE y algún apoyo más, o incluso podría sumar en la ecuación del PP pero a priori parece menos probable. Ciudadanos también ha obtenido sendos ediles que estarán en la oposición en Colmenar y en Cómpeta.

El nuevo rol de Vox

Las elecciones municipales han arrojado, a la sombra del abrumador triunfo del PP, un despegue de Vox que le ha dado una representación hasta ahora inédita en Málaga y la Diputación, con dos ediles en cada caso. En ambas instituciones, estará en la oposición porque los populares han ganado con mayoría absoluta. Quizás las dosis de agresividad que alimenten este nuevo rol estarán condicionadas por la inesperada inmediatez de las elecciones generales del 23 de julio. La estrategia para estos nuevos comicios también podría influir en el comportamiento del partido de Santiago Abascal en aquellos ayuntamientos malagueños en los que los populares necesitan apoyos para la investidura de sus candidatos.