Empresa del sector de la logística, distribuidores y compañía de alimentación son las firmas que precisan para incorporación inmediata 16 conductores/repartidores y 10 preparadores de pedidos. Unas ofertas de empleo en Málaga que requieren incorporación inmediata a los candidatos que se postulen y a las que se puede acceder desde este mismo artículo.

OFERTAS DE EMPLEO EN MÁLAGA

10 PREPARADORES/AS DE PEDIDOS. Desde importante empresa logística del sector alimentación ubicada en las proximidades de MercaMálaga, se necesita personal activo y comprometido para llevar a cabo las funciones de preparador/a de pedidos y mozo/a de almacén. Deberás contar con experiencia, carnet de carretilla en vigor y disponibilidad para trabajar por turnos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Preparador/a pedidos en Málaga.

10 CONDUCTORES/AS REPARTIDORES/AS que se encargarán del reparto de mercancía en ruta asignada, la conducción de camión de más 3.500 Kg. además del orden y colocación de mercancía en camión. Requisitos: carnet de Conducir B, experiencia en el puesto de al menos 6 meses e incorporación inmediata. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a Repartidor/a en Vélez-Málaga.

5 AGENTES INMOBILIARIOS para Re/Max Marítima con el sistema de honorarios más alto del mercado, formación especializada inicial, constante y de calidad que te ayudará a desarrollar tus habilidades para convertirte en un gran profesional inmobiliario y las mejores herramientas online y de marketing del sector inmobiliario. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Inmobiliario en Casares.

6 CONDUCTORES/AS CON CARNÉ C para trabajar en reconocida empresa del sector de la distribución. El perfil buscado es para candidatos con experiencia en el puesto en rutas de reparto (ej; sectores paquetería, bebidas, etc.), con conocimiento en gestión de rutas/ albaranes en la zona de Málaga y deberá estar en posesión de carnet tipo B o C y tarjeta del tacógrafo. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Conductor/a con carné C- Málaga y Torremolinos.

GESTOR/A ADMINISTRATIVO/A - AUTOMOCIÓN con inglés para trabajar en asesoría/gestoría dedicada a la gestión administrativa y documental del sector de la automoción ubicada en Málaga. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a Administrativo/a - Automoción en Málaga.

DIRECTOR/A REGIONAL PARA ANDALUCÍA en Fuengirola. Un traspaso que incluye los derechos exclusivos para el territorio, 250 clientes así como el stock de productos y expositores en las tiendas y en el almacén del Máster Franquiciado actual, un comercial que atienda a los clientes así como contratos nacionales y regionales (Folder, Relay / BdP, DonDino, Juguetilandia etc.). Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Director Regional para Andalucía en Marbella y Málaga.

AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO con un plan remunerativo sin competencia, basado en comisiones que aumentan cuanto más vendes, desde un 70% a un 100% de los honorarios, herramientas digitales, horario flexible y ubicación en el lugar que más te convenga. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Agente Comercial Inmobiliario en Benalmádena.

TELEOPERADORES PARA EL SECTOR DEL ENERGÉTICO CON ALEMÁN C1. En la modalidad de teletrabajo, con un contrato a tiempo completo o parcial, equipo informático y seguro médico privado. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperadores para el sector del energético con Alemán C1 en Málaga.

CUIDADORA INTERNA FIN DE SEMANA para atender a un señor con metástasis en hígado, sábados y domingos de 9 a 21 horas. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cuidadora/or interna/o fines de semana en Málaga.

GESTOR DE EQUIPO. Nationale-Nederlanden busca diplomados en Ciencias Empresariales con al menos 2 años de experiencia en gestión de equipos comerciales e informática a nivel medio para sus vacantes como gestor de equipos. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Ejecutivo/a Comercial Málaga.

MÉDICO PARA URGENCIAS HOSPITALARIAS EN ANDALUCÍA para urgencias hospitalarias para trabajar en importante grupo hospitalario en Almería y Jaén para desempeñar funciones de puerta de Urgencias, en régimen de guardias coordinadas por dirección médica. Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médico para urgencias hospitalarias en Andalucia.

FISIOTERAPEUTAS, ENFERMEROS, FARMACÉUTICOS Y MÉDICOS PARA FRANCIA. MediTalent, consultoría especializada en la colocación de personal sanitario para trabajar en Francia y otros países francófonos, ofrece ayuda para trámites administrativos (homologación de títulos y colegiación), control de los idiomas (clases de idiomas con nosotros u orientación a otros centros) y acompañamiento para integrarse en el país de destino (alojamiento, movilidad, etc.).

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Fisioterapeutas para Francia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Enfermeras/os para Francia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Farmacéuticas/os para Francia.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Médicos de familia, dermatólogos y oftalmólogos para Francia.

