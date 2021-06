La selección española enfoca sus esfuerzos en el partido de la tercera jornada de la Eurocopa 2020 contra Eslovaquia de este miércoles, ya con los 24 efectivos a las órdenes de Luis Enrique Martínez tras la recuperación de Sergio Busquets.

Tras sus empates ante Suecia (0-0) y Polonia (1-1), el combinado que dirige Luis Enrique llega a este encuentro todavía dependiendo de sí mismo, pero con la presión añadida de que sólo le vale un triunfo ante un rival al que le valdrá seguramente un punto.

La tricampeona de Europa no ha dejado buenas sensaciones en sus dos primeros partidos, con buenos primeros 45 minutos ante los suecos que no tuvieron continuación y que tampoco se pudieron repetir en exceso ante los polacos, donde el nivel futbolístico del equipo bajó un peldaño, aunque de no haber fallado Gerard Moreno un penalti quizá se podría estar hablando de otra situación.

Posibles alineaciones

ESLOVAQUIA: Dúbravka; Pekarík, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Haraslín, Hamsík, Mak; y Duda.

ESPAÑA: Unai Simón; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Thiago, Busquets, Fabián; Gerard Moreno, Morata y Oyarzabal.

Horario y dónde ver el partido

El segundo partido de España en la Eurocopa 2021 podrá disfrutarse en Telecinco a las 21.00 horas. También puedes seguir el partido en directo aquí con el minuto a minuto con las ocasiones, los goles, las tarjetas, los cambios y el resultado del encuentro.