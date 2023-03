Sempé, la mirada irónica de un niño grande

Algunos autores te acompañan durante una parte de tu vida, porque no se puede avanzar como lector leyendo cuentos infantiles o novelas de aventuras, aunque siempre se recuerden con cariño y a veces se vuelva a esos libros desde la nostalgia. Pero también existen autores a los que sigues toda tu vida, desde tus primeros devaneos con la lectura hasta esa madurez en la que crees haber leído casi todo lo que debías -impresión equivocada contra la que muchos leemos cada día-. En esa segunda categoría brilla de forma especial Sempé (1932-2022), uno de los autores infantiles de mayor éxito gracias a las trastadas de El pequeño Nicolás, la genial creación compartida con René Goscinny, pero cuya obra adulta aúna de manera única la candidez y la ironía, llevando más lejos y en solitario los logros de su obra para los lectores más pequeños.

‘El taller de bicicletas’ (Blackie Books, 202), un libro raro que está en la tierra de nadie entre lo adulto y lo infantil, ha regresado a las librerías en una nueva edición, ahora con un mayor tamaño y algunos materiales inéditos, como una reveladora entrevista al autor francés. Lo del mayor tamaño es siempre bienvenido, porque poder disfrutar con mejor detalle los maravillosos dibujos de Sempé siempre es bienvenido. Y los extras que agrandan el libro son sustanciosos, porque la entrevista revela mucho del carácter del dibujante: un niño gamberro y fantasioso que quizá nunca creció.

Raoul Taburin es el protagonista de esta fábula divertida y tierna sobre su gran secreto: el mayor especialista en bicicletas de una idílica región francesa no sabe montar en una de ellas sin romperse la crisma. De esta premisa tan sencilla, Sempé saca oro. Unos dibujos tan expresivos como sencillos, que ya justifican acercarse a esta obra, son catapultados a otro nivel gracias a unos textos encantadores y divertidos -su maestría en el dibujo casi siempre ha hecho sombra a su escritura, precisa y deliciosa-.

Cada nuevo libro que Blackie Books recupera de Sempé nos ayuda a recordar que en el autor francés hay mucho más que las maravillosas y ya canónicas aventuras de El pequeño Nicolás o aquellas increíbles portadas que creaba para The New Yorker. Muchos viejos lectores de este maestro del humor deseamos que en esta creciente Biblioteca Sempé tengan cabida en algún momento sus obras humorísticas pero no narrativas, porque sus viñetas, aquellas que publicaban Punch, Paris Match o Triunfo, merecen regresar a las librerías, y sus lectores quizá también lo merezcamos -hemos intentado ser buenos, de verdad-.