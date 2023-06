Michael Connelly: La justicia de Harry Bosch

Con un impresionante ritmo de publicación de prácticamente una novela al año, el estadounidense Michael Connelly regresa con un nuevo libro, para felicidad de todos los amantes de la novela negra. Autor de enorme éxito (ha vendido hasta la fecha 85 millones de ejemplares), Connelly tiene el enorme mérito de haber mantenido a lo largo de más de 30 años un excelente nivel de calidad en sus historias, que para nada se ven afectadas por su llamativa rapidelz de escritura. Al contrario, comos los buenos vinos, sus relatos siguen ganando en poso. Para colmo y asombro de su legión de seguidores, Connelly se ha metido además en los últimos años a productor televisivo, por supuesto también con éxito, como prueban la serie ‘Bosch’ de Amazon Prime y ‘El abogado del Lincoln’ de Netflix.

Sin duda, dentro de la atractiva galería de personajes que conforman el universo literario de Conelly, destaca Harry Bosch, ese policía de Los Ángeles que debutó en 1992 en las páginas de la novela «El eco negro» y al que, libro a libro, hemos visto envejecer. Ya retirado, continúa resolviendo con más de 70 años un caso tras otro. En la nueva novela que ahora se publica, ‘Estrella del desierto’ (Editorial AdN), Bosch vuelve a unir fuerzas con la policía Renée Ballard, con la que ya ha compartido sus últimos libros. Si entonces ella era una detective del turno de noche, ahora Ballard se ha convertido en jefa de la Unidad de Casos Abiertos, que investiga crímenes del pasado sin resolver. Bosch se unirá a este departamento como investigador voluntario para enfrentarse a uno de los casos que no pudo escalacer durante su época de policía: la masacre, por un móvil económico, de toda una familia cuyos cadáveres terminaron enterrados en el desierto. Por el camino, no obstante, se verá también envuelto en otro caso: el crimen de una muchacha que destapa la existencia de un asesino en serie.

Relato absorbente

Connelly, como es habitual, ofrece un relato absorbente, que funciona como un relojo de alta precisión pero que es, ante todo, verosímil. El propio autor confiesa que una de sus obsesiones es presentar «autenticidad» al lector. «El 99,9% de ellos no se dedican en la vida real a resolver crímenes, pero quieren algo real, realista, donde los detalles sean captados de la forma más veraz posible, como un periodista. Harry Bosch no es un personaje real, pero el lector quiere percibirlo así», señalaba recientemente en un encuentro con periodistas españoles a raíz de esta útima publicación. En eso Connelly es un maestro, ya que posee un conocimiento palmario del sistema judicial y policíaco de Los Ángeles. No en vano, antes de dedicarse por completo a la escritura, trabajó durante una década como periodista de la sección de sucesos para un diario de la capital angelina.

Otra de las cuestiones que llaman la atención en este sentido es el uso de la tecnología. Harry Bosch es un policía a la vieja usanza y, de hecho, su incorporación al mundo de internet ha sido tardía. Sin embargo, los últimos libros muestran cada vez más avances estos campos, incluido por ejemplo el rastreo por genelogía.

En todo caso, la raíz de todas las historias de Connelly son sus personajes y ‘Estrella del desierto’ no es una excepción. Vemos a una Ballard cada vez más madura y a un Bosch crepuscular, aquejado por la enfermedad pero aún imponente, al que vemos tanto perdiendo el resuello al subir un pequeño tramo de escaleras como también siendo todavía capaz de reducir a un atacante con sus propias manos. El lema policial de Harry, ese famoso ‘Todo el mundo cuenta o nadie cuenta’, es además adoptado por Ballard para su Unidad de Casos Abiertos, lo que demuestra el respeto que siente por el veterano expolicía.

El personaje de Bosch ha sido en realidad el lienzo donde Connelly ha esbozado a lo largo de todos estos años su visión del sentido real de la justicia. Ese ideal, como él mismo reconoce, es también la razón que le motivó a ser escritor. «Me permite denunciar la corrupción, hacer crítica social, hablar de cualquier realidad de la sociedad. De niño fui testigo de un crimen y pasé una noche ocho horas en una comisaría. Los investigadores ven el peor lado de la humanidad, pero a la vez tienen que mantener la entereza, una cierta nobleza. Así fue como descubrí que quería escribir novelas policiacas, porque servían como vehículo para cualquier tipo de relato que quisieras contar», señalaba Connelly en su encuentro con la prensa española.

Para los fans acérrimos del personaje, y viendo cómo termina ‘Estrella del desierto’ (no seremos más concretos aquí), la pregunta es cuántos libros quedan de Harry Bosch. Su creador afirma que su deseo es seguir escribiendo sobre él todo lo que pueda, pero admite que lo lógico es qu en algún momento el relevo en el protagonismo de los casos pase definitivamente a Ballard. De momento, ya sabemos que Connelly ya está escribendo la nueva novela de Bosch y que también tiene previsto publicar, antes de que acabe el año, un libro protagonizado por el abogado Mickey Haller (hermanastro de Bosch), su otro personaje más conocido entre los lectores. Esto no para.