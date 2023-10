Para vivir la muerte es necesario vivir la vida intensamente, y para vivir la vida hay que vivir vehementemente en la poesía, igual que para vivir en la poesía hay que adentrarse en todos los abismos y silencios. Quizá no sea esta una manera muy ortodoxa de comenzar un comentario crítico sobre una obra poética, quizá. Pero cuando se conoce el alcance de la poesía, de la más preciada y pura poesía, la que es capaz de estremecernos, de perturbarnos o provocar en nosotros un verdadero tsunami emocional, no es locura alguna recorrer los pilares que sustentan la existencia del hombre. Hablar de poesía es la única razón de este espacio. Elegir la obra y al creador de la misma con sumo cuidado es, a todas luces, deber y obligación del crítico. En esta ocasión traigo a este escaparate, el poemario póstumo ‘Aparición y otras desapariciones’, de uno de los más grandes poetas españoles del siglo XX y parte del XXI, Ángel Guinda (Zaragoza, 1948-Madrid, 2022).

La poesía de Ángel Guinda destaca por su hondura de pensamiento, por ese continuo ir y venir de un silencio a otro, que lo alejó siempre de lo superficial y anodino, también de los círculos de poder y de la fama, por creer que todo en la vida es efímero, como así lo recoge el autor en una cita de Marco Aurelio, cuando dice: «Todo es efímero, lo mismo quien celebra que lo celebrado», a lo que añade el propio Guinda: «Si, inevitablemente todo desaparecerá, ¿por qué obcecarnos en permanecer?». Guinda nos lega este libro que, bien pudiera ser resumen de tantos otros suyos, donde lo absoluto y la nada son la vida misma, como lo era también para él la poesía. No hay un solo instante vivido que no haya trascendido su misterio para convertirse en la verdadera razón de su existencia: un verso solo o un poema. Dice su editora, Trinidad Ruiz Marcellán: «Oh Ángel, / tu palabra y tu pensamiento / reciben la visita del misterio, / y de la realidad del mundo, / del tiempo y del espacio! ¡Tú nunca morirás!». ¡Cuánta verdad en estos versos escritos con el corazón y el alma! Ciertamente, ‘tú nunca morirás’, Ángel Guinda, porque eternamente vivirá entre nosotros tu palabra, su fulgurante luz, su acompasado silencio.

‘Aparición y otras desapariciones’ representa la plenitud del lenguaje, todo lo sublime y bello, incluso el hecho en sí mismo de la muerte es aquí una serena melodía que nos conduce, sosegados, hacia el espacio, hacia lo desconocido y misterioso; la muerte aquí no es la oscuridad, sino la luz que habita en el corazón del hombre y se muestra desnuda y libre, voraz en su anhelo de ser. Como síntesis de este libro, me quedo con este verso rotundo, definitivo: «Si tú no estás yo no estaré conmigo», que dice mucho del humanista y gran poeta español Ángel Guinda.