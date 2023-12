Tomo prestado para este título de la reseña las palabras del escritor cordobés Joaquín Pérez Azaústre para el prólogo del poemario ‘Tráfico de influencias’, en el cual se sumerge para descubrirnos la poesía esencial de Pilar Sanabria (Córdoba, 1963), periodista radiofónica en Onda Cero y poeta singular. Con anterioridad a este poemario, otros secundan su trayectoria: ‘La tregua del barro’, ‘Niebla’, ‘Piscis de ceniza’, ‘Parte de guerra’, ‘Ley de vida’, ‘Diacronías’, ‘Efectos personales’, ‘Estado natural’, ‘Depradador’, ‘Anatomía de un origen’, ‘Peaje de intemperies’, ‘Zumo de anclas’ y ‘Los nudos ilesos’. De este último he destacado algunos versos que muestran la sensibilidad poética de Sanabria en la búsqueda de la emoción a través de imágenes reveladoras, nacidas desde la cotidianidad misma, como el hecho de ser mujer: «Me dirijo a otro tiempo, / a preservar el dialecto del ayer / sin dejar en el olvido / que soy una mujer sumergida de relojes. (…) Todavía me apacigua saber / que conozco el perfume de la noche, / su ansia por seducir dedos que desnudan»; también el compromiso de compartir con el «otro», sin fronteras que anulen o distancien, tal el poema ‘Si eres extranjero’: «Si eres extranjero no se te permiten las rosas, / solo sus escandalosas espinas / limpiando cristales en semáforos de ojeras». Dos ejemplos de su poesía anterior que culmina, hasta ahora, con ‘Tráfico de influencias’, un libro en el que Pérez Azaústre reconoce «El amor como única verdad, como última razón también de la escritura…», y añade: «Estos y mucho más me arranca la lectura de este libro fascinante: vísceras y belleza. Como propuesta lírica es un libro valiente». La concepción poética de Pilar Sanabria pasa por atender y mimar con extremado celo el lenguaje; la palabra poética se convierte así en un juego de imágenes, en una letanía de imágenes diría yo, en las que el uso del adjetivo es predominante y en donde la construcción del verso es un continuo abismarse en la realidad para alcanzar los sueños, sus sueños. Parte Pilar Sanabria de la cotidianidad para presentarnos un mundo misterioso -como lo es la propia poesía- y a la vez complejo, conformado por una sintaxis y semántica singular: «Se busca un estar. Mis letras no son héroes. Este don de / palabras bajo paraguas necesita el hogar de un girasol. La / parada de sus espejos, el balazo de febrero infringido en / perversas llagas de alcantarilla. Mis ropas sin mapas, el / nacionalismo de mi sonrisa. Se busca un estar». Caudalosas palabras nacen del vacío para adentrarse en la metafísica del ser y del estar, para confluir en las procelosas aguas del verso libre y que libremente expresa Pilar Sanabria, alejándose de lo superficial y vacuo y creando así su propio universo poético: «En la grieta de una llama se vive…».

Tráfico de influencias Autora: Pilar Sanabria Edita: Ayuntamiento de Lucena Precio: 19,00 €