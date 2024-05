Los tiempos de la muerte: el reto de novelar el 11-M

El caudal de fuentes bibliográficas que puede consultarse al final de ‘Un mundo mejor para vivir’, la novela de José Luis Martín Nogales, con la mayoría de los libros publicados en España sobre el 11-M, amén del voluminoso sumario del juicio evidencian que este profesor y crítico literario burgalés se ha tomado muy en serio su trabajo.

El reto no era pequeño: convertir en una novela de no ficción el mayor atentado en la historia de España, del que acaba de celebrarse el 20 aniversario.

Y el resultado es más que satisfactorio, porque ‘Un mundo mejor para vivir’ es una trepidante narración llena de buen ritmo, suspense y lo más importante, sin caer en ningún momento en el tremendismo. Esto último, la ausencia de morbo, se puede apreciar muy bien en el momento de describir el atentado en los trenes de Atocha. Martín Nogales nos lo cuenta desde el punto de vista de las futuras víctimas y es uno de los pasajes más logrados y emocionantes del libro.

El escritor desmenuza en orden cronológico la preparación y ejecución del atentado terrorista y se sirve, para abrir cada escena, del tiempo que marcan los relojes de los personajes o estancias, una acertada manera de trasladar el frío mecanismo que hay detrás de un atentado terrorista: no sólo el de la maquinaria mortal preparada para estallar a una determinada hora, también el de las mentes robotizadas de los islamistas, los asesinos desprovistos de alma que lo ejecutan.

Y para agilizar el desarrollo de este ‘thriller’ real, combina el desarrollo de los hechos con una historia de amor entre una prostituta rumana, rehén de una trata de blancas, y un inmigrante marroquí recién llegado a Madrid, envuelto a su pesar en esta intriga de drogas, explosivos y delincuentes sin escrúpulos.

José Luis Martín Nogales se muestra metódico, serio y con pulso narrativo para ir desarrollando esta trama que, no sólo en sentido literal, funciona como un reloj. No hace falta que el autor tome partido por nada, pues le basta con mostrar la radicalización y bajeza moral de los terroristas para que el lector saque conclusiones y no se olvida tampoco de resaltar los fallos de las autoridades y los cabos sueltos que precipitaron la tragedia.

Si Fernando Aramburu compendió en ‘Patria’ todo el horror del terrorismo de ETA y la bajeza moral del entorno social que apoyaba a los asesinos o practicaba la ‘omertá’, la novela de Martín Nogales hace lo propio, con profesionalidad y contención, con el 11-M, una tragedia que ahora también pasa a la memoria literaria.

Portada del libro de Martín Nogales. / L. O.