Pocas veces se había visto el patio de butacas lleno hasta la bandera hasta pocos minutos antes de que caiga el telón: el primer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este año ha sido el más tardío de la historia, sepultando así el récord que había batido su antecesor de 2014. Más de cuatro horas de función transcurrieron hasta que el 88.088 hizo aparición; de hecho, los nervios al filo de las 13 horas eran ya tales que los asistentes amagaban con marcharse. «¡Que salga ya, que el público se va!», vociferaban. A un paso estaban de reclamar la devolución de los décimos.

Presencias y ausencias

Ya saben que Santiago Segura, además de un actor y cineasta muy taquillero, practica el marketing de sí mismo y de sus productos hasta la extenuación. El director se pasó este viernes por el Teatro Real para quien quisiera escuchar que el próximo verano estrenará la cuarta parte de ‘Padre no hay más que uno’. Confesó no jugar a la Lotería de Navidad porque «ya se siente suficientemente afortunado» con el éxito de su carrera. Quien no pudo acudir a Madrid, como lleva haciéndolo un buen puñado de años, es el malagueño Mocito Feliz, uno de los clásicos del colorín de estas fiestas: no ha conseguido reunir el suficiente dinero para pagarse un billete de tren a la capital.

La lotería de ser bueno

No siempre la lotería te toca si juegas un décimo. Este viernes mismo, muy lejos del Teatro Real, en Huesca, un ciudadano entregó a la Policía 2.450 euros, que había encontrado previamente en una calle. El dinero ya está con su legítimo dueño, quien le ha pedido a los agentes el número de teléfono del ciudadano que encontró los billetes para mostrar su agradecimiento y ofrecerle una gratificación económica: «Para él, la Lotería de Navidad ya le ha tocado», ha dicho el afectado.

Con la «ayuda» de una médium

El Gordo llegó hasta la localidad ciudadrealeña de Alcázar de San Juan, donde la Administración número 5, regida por José Luis, miembro de la tercera generación de una familia de loteros, y Victoria Braojos, médium de la Orden de Ayala, se han aliado para el triunfo.

Así, Braojos erigió un altar para convertir a Alcázar de San Juan en «capital mundial de la buena suerte». Explicó que su ritual consistía en «invocar a la suerte» en Alcázar a través de productos alquímicos fabricados por ella misma «especialmente destinados» a atraer a la fortuna. Un altar en el que tampoco han faltado todo tipo de imágenes, desde la Santa Muerte hasta San Pancracio y, en definitiva, «todas aquellas deidades que a la gente le recuerdan que pueden traer buena suerte».

María y la resaca

Les presentamos a María Rojas, una joven de Écija de 25 años, encargada de un hotel de la localidad. El jueves, su madre le repitió hasta la extenuación que «era una vergüenza» no haber comprado «ni un número» para el Sorteo de Navidad. De camino a la cena de empresa, con unas compañeras de trabajo pasaron por una administración de lotería y compró el 88.008 «porque era muy feo». Horas después, con una resaca del quince (la cena de empresa se convirtió en madrugada de empresa), descubre que le ha tocado el Gordo. «Me levanto resacosa perdida después de la cena de empresa y veo que me han tocado 400.000 euros ¿pero esto qué es?», comentó ante las cámaras. ¿Que qué es lo que va a hacer María Rojas con el dinero? Lo primero lo tiene claro: mejorar la vida de sus padres, empezando con unas buenas vacaciones.

Un año después de la suerte

¿Se acuerdan de Perla, la mujer que hace un año se enteró de que le había tocado el Gordo mientras estaba de público en el Teatro Real? Pues este viernes regresó al mismo lugar para ver en directo de nuevo el sorteo. Aseguró en declaraciones a TVE que con el dinero que ganó ha comprado «una casita» y ha ayudado a la iglesia. Además, ha precisado que lo que le ha quedado lo destinará a los estudios de sus hijos.

Que tengas el 88.009 y toque el 88.008

La curiosidad del día en Doña Manolita la dejaron Lucas y Begoña, portadores del número 88.009, un número más que el Gordo. «Es una sensación agridulce, porque bueno, estás tan cerca de conseguirlo y te quedas ahí, pero bueno...» relató a los medios. «Yo estoy muy en shock, la verdad, porque realmente ha sido por un número. Yo estoy que no me lo creo, porque además, ese día cuando vinimos, nuestro amigo nos dijo de coger el 88.008, y dijimos, venga, no, finalmente lo cogemos en nueve. Y mira, yo tengo un shock, pero bueno, muy contenta, y el año que viene espero que nos recompense la vida, lo que sea, y nos toque», contó emocionada Begoña. Se lo merecen, desde luego.