La prolongación de la Feria no cumple las expectativas y volverá a ser de 8 días

Tras el desarrollo de una longeva Feria de 10 días que esperaba grandes resultados, el balance final es prudente. El alcalde, Francisco de la Torre, ha hablado de "satisfacción" durante las fiestas aunque rebajando el tono habitual. El regidor, que el año pasado hablaba de "Feria histórica" este año lo reduce a "Feria de éxito" y junto a él, la concejala de Fiestas, Teresa Porras, ya ha adelantado que la Gran Fiesta del Verano del 2020 volverá a los clásicos ocho días.

"Yo no he notado ninguna queja de los empresarios. Lo que sí les he oído decir es que de unos días que eran un colapso para entrar a los restaurantes, otros estando también a pleno rendimiento, no había la misma presión", ha asegurado De la Torre, que además ha recordado que hace años ya se eliminó el domingo del calendario feriante por la falta de rentabilidad por los comerciantes.

Pese a las buenas expectativas proyectadas en el puente que encabezaba la segunda semana de Feria, el lunes fue el día de menor afluencia y, tal y como ya informó la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) a La Opinión de Málaga, tras el gran arranque de los tres primeros días de festejos (jueves, viernes, sábado) con gran actividad en la restauración, en los tres siguientes se experimentó cierta desaceleración en los negocios.

Los hoteles, los más beneficiados



Sin duda, el sector más favorecido por la prolongación de la Semana Grande fue el sector hotelero. La Asociación de Empresarios Hoteleros de Málaga (Aehcos) cifra la ocupación global de la Feria en torno al 95%, muy beneficiados por esos días añadidos en la última quincena de agosto, coincidiendo con el fin de la temporada alta del turista extranjero.

Tal y como, el presidente de Aehcos, Luis Callejón, adelantaba a este periódico: "Ha reforzado el turismo en general, pero le ha dado excusa al internacional para que se quede más tiempo".