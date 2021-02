Ahora que la tercera ola empieza a mostrar signos de contracción tras una cuesta de enero empinada, es inevitable mirar hacia las próximas fechas festivas con cierto recelo. Para la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), las navidades se celebraron pese a no haber llegado a «unos niveles óptimos» y a sabiendas de lo que suponían, especialmente en cuanto a reuniones sociales. «La recomendación de medidas siempre debe realizarse previa valoración del riesgo de transmisión que supone una situación concreta, no solo el nivel de transmisión en ese momento», advierte.

¿Cree que este descontrol en los contagios tras las fiestas navideñas ha sentado cátedra sobre lo que no se debe hacer de cara a los próximos festivos? ¿Teme una nueva relajación y apertura para salvar la próxima temporada turística veraniega?

Lo ideal sería conseguir los niveles más bajos posibles de transmisión, y una vez hecho mantener las medidas de salud públicas necesarias para evitar nuevas subidas, incluyendo trazabilidad exhaustiva tras cada caso diagnosticado. Debemos evitar el efecto yo-yo que hemos vivido hasta ahora, incorporando en cada momento la situación en la que nos encontramos, porque, por ejemplo, la vacunación es posible que cambie las estrategias en función de las coberturas que se alcancen. Es pronto para poder valorar qué pasará en verano.

En Andalucía, la hostelería y lo no esencial no cierra hasta que el municipio no supera una incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. ¿Cree que son restricciones demasiado laxas para la situación en la que nos encontramos?

Se pueden recomendar una gran cantidad de medidas, lo ideal no es cerrar actividades sino adaptar las medidas a la evaluación de la situación, estableciendo medidas intermedias que hagan controlar la enfermedad y evitar medidas restrictivas mayores. Los cierres totales deben recomendarse cuando el resto de medidas no han conseguido reducir la transmisión. Hay que recordar que el cierre perimetral lo que evita es que la enfermedad se extienda fuera de la zona de alta incidencia, son necesarias otras medidas para reducir los contagios.

¿Hay signos reales de que la curva empieza a doblegarse?

Sí, parece observarse un descenso de la incidencia acumulada en la práctica totalidad de las comunidades, por lo que es necesario mantener las medidas adoptadas que han conseguido ese descenso.

El Gobierno de Pedro Sánchez se marcó como objetivo llegar a una IA de 25 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Vamos por el buen camino?.

Acabamos de empezar a disminuir el número de casos diagnosticados por día, hay que mantener las medidas e ir adaptándolas en función de los niveles de transmisión que se consigan y tras la evaluación de cada situación. Aún queda mucho para alcanzar ese objetivo de 25 casos por 100.000 habitantes, pero se puede conseguir.

«Lo ideal no es cerrar actividades sino adaptar las medidas a la evaluación de la situación»

Teniendo en cuenta el ritmo de la campaña de vacunación, con los retrasos de las farmacéuticas... ¿cree que podríamos llegar a la inmunidad de rebaño este verano? De no ser así, ¿hasta qué punto deberíamos mantener las restricciones para evitar que lleguen nuevas olas, especialmente cuando llegue la temporada turística?

La vacunación supondrá un gran avance en el control de la transmisión de la enfermedad, pero su impacto no es inmediato, así que es necesario continuar por ahora con todas las estrategias de Salud Pública de prevención y control de la enfermedad. Que se consiga la inmunidad de rebaño dependerá de muchos factores, no solo de la falta de suministro, y no todos esos factores son predecibles, por lo que habrá que continuar con una vigilancia estrecha y unas actuaciones adecuadas y muy ligadas a la evolución de la situación epidemiológica en cada momento, y el porcentaje de población vacunada deberá tenerse en cuenta en las evaluaciones de la situación.

La farmacéutica PharmaMar ha anunciado la gran eficacia del fármaco Aplidin para frenar la carga viral y combatir la infección respiratoria. ¿Puede que el blindaje de los hospitales esté más en el desarrollo de tratamientos exitosos que en la propia vacuna?

Disponer de un tratamiento que mejore el pronóstico de los enfermos en los que no ha sido posible la prevención de la transmisión, tanto a nivel de gravedad inicial como para evitar las secuelas, sería un gran avance en el control de la pandemia y las consecuencias de la misma en la población.

En vista de cómo ha empezado el 2021, ¿qué podemos esperar del resto del año?

Debemos ser capaces de poner en práctica lo aprendido, seguir evaluando permanentemente la situación para adaptar las recomendaciones en el momento preciso en el que su efecto sea mayor y seguir teniendo esperanza en que podremos llegar donde queremos llegar.