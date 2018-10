Podemos e IU inician el diseño de su programa para 2019 sin Málaga Ahora

La posibilidad de una confluencia a tres entre Podemos, IU y Málaga Ahora para las elecciones municipales al Ayuntamiento de la capital está cada vez más lejos. Prueba de ello son los caminos separados que están tomando los partidos de izquierdas en la aproximación a la cita electoral de mayo. El distanciamiento palpable entre los dirigentes municipales se pondrá en evidencia este sábado. Podemos e IU empezarán a diseñar su programa para construir «una ciudad más justa» sin Málaga Ahora. Para ello, ambas formaciones han llamado a la ciudadanía a participar en un encuentro que se celebrará mañana a las 10.00 horas en La Térmica, y en el que las direcciones de Podemos e IU harán visible la buena sintonía entre ambas, dejando una foto que reunirá a sus caras más visibles en Málaga. Intervendrán por parte de la formación morada, entre otros, Alberto Montero, Juanjo Espinosa y Vanesa García. En IU, Remedios Ramos y Eva García

En la convocatoria que se ha cursado a todas las organizaciones sociales y políticas se aboga por «construir un espacio de confluencia amplio, democrático y participativo». En teoría, esto también interpelaría a Málaga Ahora. La formación municipalista, sin embargo, rechazó ayer la invitación a través de un correo electrónico que hizo llegar al grupo municipal de IU en el Ayuntamiento, y en el que se exponen las razones para ausentarse, por ahora, del proceso de confluencia que se ha puesto en marcha. «Agradecemos su invitación, que no obstante, declinamos, pues, como sabrán, nos encontramos en medio de un proceso público y participado para decidir sobre nuestro futuro electoral», reza la respuesta emitida, y a la que ha tenido acceso este periódico.

Más allá de su propio proceso interno, que se inició ayer con un primer encuentro y que tendrá su sucesión con otro, el próximo 17 de noviembre, el correo hace mención a que la confluencia entre Podemos e IU, tal y como se vislumbra, es incompatible con el código ético de Málaga Ahora. «Son ustedes conscientes de la importancia que damos a nuestro código ético, incumplido de manera flagrante por algunos miembros de su coalición», se argumenta en el correo. En concreto, la discrepancia apela a Juanjo Espinosa, investigado por el supuesto uso indebido de dinero con la tarjeta de Málaga Ahora, cuando pertenecía a dicho grupo municipal. No obstante, el argumento del código ético queda en entredicho, una vez que Málaga Ahora no lo aplica para sus propios miembros, como se ha demostrado con la condena en firme por coacción y amenazas a Juan Díaz, que no ha sido apartado por la formación, y sigue como cargo de confianza en la Diputación.