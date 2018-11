Putin condecora a De la Torre por su impulso a los lazos culturales con Rusia

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, fue condecorado hoy por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, con la Medalla Pushkin por su contribución a los lazos culturales entre Rusia y España con la apertura en 2015 de una sede del Museo Ruso de San Petersburgo en la ciudad andaluza.



Esa distinción estatal, entregada a De la Torre en la sala San Andrés del Gran Palacio del Kremlin, se concede cada año con motivo de la celebración del Día de la Unidad Popular en Moscú.



El alcalde de Málaga señaló ante el presidente ruso que, con la presencia de la pinacoteca rusa en esa ciudad andaluza,"la cultura rusa tiene un hogar a orillas del Mediterráneo".



También sostuvo que la instalación del Museo Ruso en su ciudad supone la "prolongación de una relación antigua entre Rusia y Málaga", pues ya en el Siglo XVII Catalina la Grande fue una gran admiradora de esa ciudad.



Para De la Torre, la condecoración "más que un reconocimiento personal es un reconocimiento a la propia ciudad", dijo a Efe.



La pinacoteca "es una realidad gozosa con más de tres años y medio de vida, muy fecunda, con exposiciones de muy buen nivel y que supone una posibilidad de acercamiento, de conocimiento, de la cultura de este gran país, de este gran pueblo ruso, que el Museo Ruso quizás puede representar mejor", sostuvo.



De la Torre recalcó que la Medalla Pushkin "es un estímulo y un reconocimiento al esfuerzo estratégico de la ciudad de ser fuerte en cultura, no solo por tener museos varios de cierta importancia, sino también por lo que significa en cuanto a posibilidad y cohesión social dentro de la ciudad".



Además del Museo Ruso de San Petersburgo, Málaga acoge el Centro Pompidou, además del Museo Picasso y la Casa Natal de Picasso.



"Málaga no ha sido una capital histórica al estilo de otras ciudades europeas que han heredado colecciones de reyes o de príncipes. Partíamos no de cero, pero desde circunstancias no tan potentes como otras", señaló.



"Tuvimos que recorrer en poco tiempo el camino que otros lo habían recorrido en décadas", añadió.



"Y es lo que hemos hecho", subrayó De la Torre.



El alcalde explicó que la idea de traer el Museo ruso a Málaga surgió cuando tuvo "noticias de museos franceses y rusos que se planteaban salir de sus ciudades", como hizo el Hermitage en Amsterdam, el Pompidou y otros.





El alcalde, @pacodelatorrep, ha sido distinguido por la Federación de #Rusia con la Medalla Pushkin por el desarrollo de vínculos culturales entre España y este país, materializado en la instalación en #Málaga de @museorusomalaga pic.twitter.com/OjbqZUrUoX — Ayuntamiento Málaga (@malaga) 4 de noviembre de 2018

Fue el embajador ruso en España, Yuri Korchagin, quien le recomendó que de todos los museos rusos pensase en el de San Petersburgo, relató.Para el alcalde, no se trataba de crear un museo franquicia, sino propio y sobre todo muy incardinado en la vida de la ciudad, porque las actividades que se hacen en el Museo Ruso están muy ligadas a los artistas locales, concluyó.Ubicado en la antigua fábrica de Tabacalera, la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga fue inaugurada el 25 de marzo de 2015, y desde entonces alberga una exposición de larga duración que se renueva cada año, y muestras temporales y complementarias."Ha habido exposiciones muy brillantes. Una primera de un recorrido por todo el arte ruso y hasta nuestros días, otra dedicada a las cuatro estaciones, otra a la dinastía Romanov, y la actual sobre el realismo socialista", señaló De la Torre a Efe.Las exposiciones temporales "nos han permitido descubrir cómo la vanguardia rusa ha jugado un papel muy importante a principios del siglo XX en el impulso y la modernización, en nuevas formulas de arte: desde Kandinsky a Chagall y ahora Malevich", indicó.Desde su inauguración se han mostrado al público 18 exposiciones que han sido contempladas por mas de medio millón de visitantes.