Greenpeace reclama más ambición climática

Recorrerá un total de ocho países europeos y parará en 14 puertos, entre ellos Málaga, dando a conocer las alternativas de energía existentes. En Málaga, la organización ecologista sitúa el transporte y el sector eléctrico como los dos «grandes retos climáticos» de la ciudad

El buque Rainbow Warrior de Greenpeace continúa anclado en el Puerto de Málaga, una parada que forma parte de la campaña 'En marcha por el clima'. Esta se consistirá en una ruta a lo largo de catorce puertos europeos donde en cada uno de ellos, irá reclamando una mayor ambición climática a las clases políticas y empresarial, al mismo tiempo que una democratización de la energía en la que los ciudadanos sean partícipes de las alternativas de energía existentes.



Respecto al cambio climático, la organización apunta que aunque sus impactos pueden sentirse en todas las partes del mundo, la provincia de Málaga es especialmente vulnerable al aumento de las temperaturas tanto atmosféricas como del Mediterráneo, a las olas de calor, a la sequía, a las inundaciones y lluvias torrenciales, así como al aumento del nivel del mar.



"Málaga es vulnerable al cambio climático. Se sufren y se van a sufrir los efectos, sobre todo al incremento de temperaturas tanto atmosféricas como del mar. Junto a esta lucha, la ciudad también se enfrenta a dos grandes retos respecto a los que tienen que tomar medidas urgentes: el transporte y el sector eléctrico", ha asegurado Tatiana Nuño, responsable de la campaña contra el cambio climático, quien junto a Manuel Mejías, climatólogo y jefe del departamento de Meteorología de RTVA; Miguel Fernández, portavoz de 'Friday for Future' Málaga, y Paco Álvarez, concejal de Turismo y Medio Ambiente de la localidad granadina de Monachil, han dado a conocer los puntos que reclama Greenpeace bajo el lema "Cambia la energía, no el clima".



"Las temperaturas a nivel global han aumentando un grado centígrado y en la capital malagueña lo han hecho mucho más", ha afirmado Nuño, en referencia a las modificaciones que está experimentando y a lo que este hecho incide en todas las actividades industriales, agropecuarias y turísticas de la provincia.



Mejías ha explicado que "lo significativo de esta situación es que estamos hablando de periodos de tiempo muy cortos, en los que la capacidad de adaptación del medio disminuye considerablemente. Esto quiere decir que todo el entorno natural de Málaga tiene que adaptarse a este incremento y frente a ello, el ciudadano tiene que valorar ese cambio termométrico y que esto, no para aquí y lo lógico, si seguimos así es que vaya subiendo".



La organización demanda tanto a las autoridades municipales, responsables de las actuaciones locales como al Gobierno de la Junta de Andalucía, que revise sus objetivos climáticos y los alinee con las recomendaciones científicas para no superar el 1,5ºC. Además que estas desarrollen todos los instrumentos previstos en la Ley andaluza de Cambio Climático que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios.



Concretamente en la capital malagueña y a nivel municipal, "se debería de abordar medidas" para combatir contra lo que supone el transporte y el sector eléctrico en su medio ambiente. "Deben comenzar a hacer zonas de bajas emisiones, limitar el transporte y por supuesto, fomentar tanto el transporte público como otros modos movilidad. Y respecto al sector eléctrico debe democratizar y potenciar las energías renovables", asegura Tatiana Nuño.



Andalucía frente al calentamiento global

"En Andalucía el calentamiento global y sus consecuencias actuales ya son visibles. Somos testigos de prolongados períodos de altas temperaturas, muchos fuera de su temporalidad normal o de la violencia de los incendios forestales desde hace unos años. Lo mejor de todo es que aún estamos a tiempo de solucionar en cierta medida, esos escenarios futuros". destaca Mejías.Greenpeace destaca que AndalucíaSegún su estudio Renovables 2050, la capacidad de generación de electricidad con fuentes renovables en el territorio andaluz equivale a más del 65 veces su demanda de electricidad proyectada en 2050."pues equivale a casi diez veces su demanda total".Según tal informe, la comunidad andaluza es la que a nivel nacional, cuanta con mayor potencial para la generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica integrada en edificios y de biomasa residual y biogás.

El velero Rainbow Warrior continuará su jornada de puertas abiertas en la ciudad este lunes 15 de julio de 18:00 a 20:30 horas. El martes 16 de julio el horario será algo más extenso, de 10:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:30 horas.