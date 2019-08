Juan Marín defiende la Feria de Málaga como un "eslabón de un destino turístico líder"

Cuando mañana se vuelva a Cádiz, Juan Marín asegura que tendrá la sensación de haber conocido una feria llena de alegría y de gente que se lo pasa bien y se inhibe de los problemas cotidianos a golpe de música, bailes y diversión. El vicepresidente de la Junta de Andalucía visita hoy, por primera vez, la Feria de Málaga: "He venido muchísimo a la ciudad, conozco muy bien Málaga pero es la primera vez que tengo la oportunidad de estar estos días de feria acompañando a los malagueños". A lo largo de la jornada de hoy, Marín estará conociendo de primera mano los entresijos de una feria que, asegura, no es solo un referente a nivel turístico, sino también cultural. El vicepresidente del Gobierno andaluz asegura que esta feria es un "eslabón más de la oferta turística de la ciudad".

"Un turismo lleno de diversidad, sol y playa, gastronomía y patrimonio", afirma. Juan Marín reitera que la ciudad se ha convertido en todo un referente cultural a nivel internacional: "El sol y playa está consolidado y sigue creciendo de una forma espectacular, pero la oferta cultural de Málaga es espléndida, los museos se han convertido en un gran atractivo turístico".

Los datos, a nivel autonómico, adelantan que durante estos meses se llegarán a alcanzar 45 millones de pernoctaciones, de las cuales el 36% pertenecen a la ciudad de Málaga. Lo primordial, asegura Marín, es que la gente cuando venga se quede con ganas: "Málaga nos está permitiendo consolidar Andalucía como un destino turístico líder, a nivel nacional e internacional. Crea empleo, riqueza y aporta más del 14% del PIB de la comunidad".

En la misma línea de previsiones, el vicepresidente se atreve a anunciar que la ciudad va a tener uno de los mejores inviernos de su historia. De cumplirse esta predicción, Marín asegura que se estaría llevando a cabo uno de los objetivos de la Junta de Andalucía, acabar con la estacionalidad dentro de un turismo de calidad. El turismo estacional es uno de los problemas que sigue teniendo la comunidad y contra el que, asegura el vicepresidente, está luchando cada día por cambiar la Junta.

Apostar por la cultura y las tradiciones es la oferta indiscutible de la ciudad de Málaga, sentencia el vicepresidente de la Junta: "Esta ciudad tiene mucho que ofrecer y sigue creciendo, cada día más". En este sentido, Juan Marín asegura que el nuevo gobierno de la Junta está apostando por la ciudad y aprovecha la ocasión para animar, tanto a malagueños como a turistas, a visitar y disfrutar de la Feria de Málaga: "Son diez días de feria, hay tiempo. Disfruten del ambiente tan espectacular que se vive en las calles de la ciudad".

Niega la confluencia



El líder de Ciudadanos en Andalucía también ha opinado que no está "en el ADN" de su formación "formar coaliciones como las que ha planteado el PP", aunque la considere una propuesta "respetable". Marín ha señalado a los periodistas que este rechazo a la coalición electoral propuesta por el PP no implica que Ciudadanos no pueda llegar a acuerdos de gobierno con los populares, como los alcanzados en Andalucía o en Madrid.

Ha añadido que Ciudadanos está dispuesto a pactar "con todos aquellos que tengan un programa y un proyecto coincidente" y ha opinado que a Andalucía "le va bien con un partido liberal, de centro y progresista" como la formación naranja.

"Hemos sido capaces de demostrar en estos últimos cinco años cómo hemos podido llegar a acuerdos, desde el centro, tanto con el PSOE como con el PP", ha asegurado Marín, quien ha sostenido que el actual gobierno de coalición en Andalucía "le sienta bien" a la comunidad autónoma, que ofrece buenos "datos económicos".