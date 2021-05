"Los pilares básicos de este proyecto se basan en la educación en valores". Así comienza la petición que un grupo de padres del CEIP La Biznaga de Málaga ha creado en la plataforma Change.org para reclamar que el centro mantenga su actual proyecto educativo, que según aseguran desaparecería con el relevo previsto en la dirección.

Los padres se han movilizado de esta forma para defender el denominado Proyecto Roma que ha liderado durante nueve años la anterior directora, marcado por un tipo de enseñanza en la que los protagonistas son los alumnos, según han manifestado a este periódico.

Un proyecto educativo que se centra en mejorar los contextos familiares, escolares y sociales, desde el respeto mutuo y la autonomía y que es el que, según aseguran, ha llevado a la mayor parte de las familias que acuden a La Biznaga a elegir este centro.

"Hemos apostado por este tipo de enseñanza que nos parece mucho más beneficioso para nuestros hijos que una enseñanza basada exclusivamente en el contenido académico. El fomentar el pensamiento crítico, la empatía, el compañerismo, la inclusión de todos y cada uno de los niños independientemente de su condición, nos parecen pilares básicos", indican en la plataforma.

Así, rechazan el proyecto preseleccionado de forma externa para la dirección del centro, que según lo expuesto en la petición de Change.org "tira por tierra todo lo anteriormente dicho para implantar una enseñanza puramente tradicional basada meramente en el contenido académico ya preseleccionado y protocolizado y en el que se evalúan sólo los conocimientos académicos".

"Es un modelo más clásico con el que en absoluto se cumple la voluntad general de colegio", afirman los padres, que destacan que este nuevo proyecto "marca las distancias entre familias, alumnos y profesores, y por supuesto las diferencias entre alumnos de forma muy acusada, ya que se trabajaría de forma diferente con unos y otros según su condición".

Según las familias de este colegio público, además, se habrían producido "irregularidades" en el proceso de elección del nuevo director, por lo que han presentado alegaciones. "La Junta de Andalucía no está teniendo en cuenta las reclamaciones y hay más de 1.600 firmas que no quieren atender", aseguran y piden que el director seleccionado provisionalmente renuncie a su proyecto "porque las familias no lo quieren".

Por su parte, la Delegación de Educación de Málaga ha manifestado que el proceso de selección para la dirección de los centros públicos pertenecientes a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está regido por la normativa vigente.

Además, desde el Servicio de Inspección Educativa de la Delegación Territorial de Málaga se ratifica el candidato del proceso de selección a la dirección del CEIP La Biznaga por parte de la comisión evaluadora.