Una peluquería de Málaga responde a las críticas de un cliente: "En este salón no toleramos ningún tipo de discriminación"

Este fin de semana, un padre malagueño denunciaba haber sido expulsado de Agustín e Hijos, una peluquería unisex de Málaga, "por exigencia de una clienta árabe".

El video del malagueño se ha hecho viral en redes y ha suscitado la polémica. La versión del malagueño es que una de las empleadas le preguntó si le importaría "ir a la puerta del local, porque en el lavacabezas había una chica árabe y no quiere que haya hombres aquí".

Una situación que desató el descontento del cliente: "No sabía cómo reaccionar. Le dije a mi mujer que cogiera a las niñas y nos fuéramos. ¿Nos estamos volviendo locos?, ¿a qué punto vamos a llegar?. Si fuera al revés y el expulsado de un negocio fuese un judío, un africano, un árabe. ¿Hay derecho a hacerme eso a mí?", pregunta.

La polémica ha levantado ampollas entre los usuarios de X -antes Twitter- y dejado un listado de comentarios negativos hacia el local. Ante esto, la peluquería ha emitido un comunicado oficial.

"Este local es uno de los más longevos de la capital y cuenta con más de 40 años de experiencia"

La respuesta del local

Juan uno de los propietarios de Agustín e Hijos reivindica que en su local "es importante crear un ambiente de bienestar" y desmiente al padre: "Nosotros no echamos a nadie".

Según Juan, la compañera le preguntó al malagueño "si le importaba cambiarse, pero se marchó de la peluquería y volvió alterado, al grito de ¡Esto es España!".

Agustín e Hijos defienden su postura y recalcan que "hay señoras que no quieren que las vea nadie. Con el color, con las mechas, con un producto rosa; no se sienten a gusto. A veces pasa y a veces no pasa. Pero, en este caso, una señora no quería. Da igual la cultura, da igual la nacionalidad o el género. Nosotros intentamos hacer el bien para todos. También nos ha pasado con hombres", aclaran.

A pesar de todo lo sucedido, Juan asegura que de haber sabido el malestar del hombre, "se hubiese buscado otra solución": "Somos una empresa malagueña y queremos seguir trabajando. En este salón no toleramos ningún tipo de discriminación", concluyen.