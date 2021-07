Málaga se posiciona ya como la provincia andaluza con peor incidencia acumulada. El alarmante repunte de contagios preocupa a los profesionales sanitarios, que confirman ya la quinta oleada de Covid-19 y alertan de un nuevo incremento de la presión hospitalaria en los centros sanitarios malagueños.

La provincia sumó ayer 610 nuevos contagios. Ante este constante aumento de casos de coronavirus, los profesionales de la salud alertan ya de una quinta ola de Covid-19. «Está habiendo un mayor número de pruebas y el número de positivos ha aumentado considerablemente, hay que ser prudentes porque esto hace indicar que estamos ante la quinta ola», señala el secretario general de Sanidad de CCOO, Juan Carlos Navas. La llegada de esta nueva oleada del virus se está traduciendo en un aumento de la presión hospitalaria de los centros de la provincia y pilla a los trabajadores del sector sanitario «exhaustos e indignados».

El secretario general de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval, asegura que en los meses anteriores a este repunte «ha habido un periodo de cierta relajación en la presión, pero ha durado poco porque ya se está incrementando». En las últimas horas han sido 12 los hospitalizados por Covid-19 en la provincia. Los sanitarios advierten un cambio en el perfil de las personas hospitalizadas: «Los pacientes que están llegando a urgencias y que terminan en las Unidades de Vigilancia Intensiva (UVI) son gente joven, el volumen de jóvenes que son víctimas de contagio es muy elevado», asevera Sandoval.

Desde el 20 de marzo, en la comunidad han requerido ingreso hospitalario más de 400.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, según la Junta de Andalucía. Este grupo poblacional es el propicio para fomentar los contagios, ya que no han sido vacunados y «es un perfil menos concienciado», argumenta Juan Carlos Navas. En este sentido, los profesionales de la salud aluden a la relajación de las medidas como principal causa para explicar el considerable repunte de casos. «Hay un condicionante para no hacer uso de las mascarillas y es mantener la distancia de un metro y medio de seguridad. Esto no se está haciendo y es precisamente esa falta de prudencia la que entendemos que participa en el incremento de contagios», apunta Vicente Sandoval.

Por ello, el personal sanitario aboga por aumentar las medidas restrictivas, necesarias para frenar este nuevo avance de la Covid-19. Ante la falta de conciencia individual observada durante las últimas semanas, explican, «las autoridades tendrán que tomar alguna decisión. El aumento de las restricciones va a ser una medida impopular pero necesaria, porque si no somos capaces de autocontrolarnos estamos abocados al aumento de casos», expone Sandoval.

Falta de personal

Los sanitarios advierten, además, de la falta de facultativos. Esta quinta ola llega en pleno periodo vacacional, en el que los trabajadores de los centros sanitarios acceden a sus vacaciones: «Esto va a suponer que si el número de contagios se incrementa también lo hará la carga de trabajo y el cansancio de los profesionales», señala Vicente Sandoval. Este hecho, por lo tanto, comprometerá el plan vacacional del personal sanitario. Antonio Martín, presidente del Sindicato Médico de Málaga, denuncia que «los trabajadores están exhaustos para afrontar una nueva ola. Después de un año tan duro los profesionales necesitan descansar y este repunte pone en riesgo su periodo vacacional».

Por su parte, la campaña de vacunación avanza a buen ritmo y durante los últimos meses los esfuerzos del personas sanitario han sido centrados en ella. Ahora, ante el aumento de pruebas de pruebas diagnósticas, estos deben volver a volcarse en la toma de muestras.