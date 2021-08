El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbó el pasado viernes la medida propuesta por la Junta, a través de la cual el acceso al interior de los establecimientos de ocio nocturno quedaría limitado a aquellas personas que pudiesen acreditar un certificado Covid, una PCR o un test de antígenos negativo en las últimas 72 horas. Tras el fallo del TSJA, el ocio nocturno andaluz reclama la eliminación de las limitaciones horarias como «balón de oxígeno» para la economía del sector.

«Si no nos levantan restricciones, día que pasa, negocio que desaparece», así de contundente se muestra el presidente de Andalucía de Noche, Juan Rambla, para el que la negativa a instaurar el pasaporte Covid en estos establecimientos «cierra una puerta a utilizar una herramienta técnica que nos hubiese permitido trabajar». No obstante, para este empresario del ocio nocturno, la alternativa no hubiera sido suficiente si no venía acompañada de una relajación de las medidas actuales: «No teníamos claro que la Junta de Andalucía nos fuese a levantar las restricciones. En la situación actual, nuestros establecimientos no están para soportar más trabas ni restricciones».

El sector considera que la instauración del pasaporte Covid en los locales de ocio nocturno de la ciudad no hubiera funcionado con eficacia si no trajese consigo la eliminación de las limitaciones horarias. «Cuando yo cierro el local, se unen todos en la puerta, se quitan la mascarilla y se van juntos de fiesta a algún piso o a hacer botellón», esgrime Rambla, que asegura que con estas restricciones se fomentan la aparición de fiestas ilegales y la multiplicación de botellones. Así, el sector defiende un ocio nocturno reglado frente a el ocio «ilegal que hay ahora mismo, porque la gente joven no se va a ir a dormir a las dos de la mañana, va a buscar otra alternativa».

En este sentido, el nocturno denuncia ser el sector que soporta las mayores restricciones: «Además de haber estado cerrado más tiempo por imperativo legal, somos los que soportamos las mayores limitaciones de aforo y horario». Los profesionales advierten de que los horarios establecidos para su sector «nos están quitando la mayor parte de nuestro trabajo y de nuestra facturación». A nivel nacional, las pérdidas de los locales de ocio llegan hasta los 550.000 euros y el número de cierres definitivos roza el 50%, según la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos (España de Noche). En Málaga, locales tan conocidos como las discotecas Liceo o Andén aún no han abierto sus puertas, «están esperando a que se levanten las restricciones porque así no les es les es rentable trabajar». Otros, por su parte, han desaparecido definitivamente, denuncia Rambla.