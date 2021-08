La diseñadora Elia Sánchez, de la marca Logana, indaga nuevos mercados (recientemente ha empezado a vender las piezas con las que se elaboran los tocados de las novias) y recupera técnicas artesanales en la elaboración de joyas. Logana apuesta por el producto local y trabaja con proveedores de Málaga y de Andalucía.

¿Cómo está llevando la crisis y el descenso de trabajo provocado por la pandemia?.

Yo me dedico al sector nupcial. Hago tocados de joyería para bodas, tengo una firma de joyería casual y soy profesora de joyería. Antes de la pandemia daba cursos presenciales en Málaga y Madrid. Llegó la pandemia y tuvimos que reinventarnos. Los cursos los seguí impartiendo vía online y luego los hice grabados. Además surgió una nueva línea de negocio en la que vendo las piezas con las que se hacen los tocados, las hago de forma artesanal. Monté la tienda online y está funcionando porque estoy trabajando ya con diferentes empresas nacionales e internacionales. Me he tenido que reinventar.

¿Cuánto tiempo cree que tardará el sector en recuperar las cifras de negocio de 2019?

La normalidad vendrá entre 2023 y 2024. Este año, en el sector nupcial, está perdido y el que viene va a depender de los pedidos y la demanda que se haga sobre todo en el mes de septiembre. Ya veremos qué pasa.

¿Se ha sentido apoyada por las instituciones en estos casi 18 meses de crisis?

No. He pedido solo una subvención, de la Junta de Andalucía, hace tres meses y no he vuelto a tener noticias de ellos. Tengo contactos con empresas de mi mismo gremio de Francia y allí la empresa que menos ha cobrado han sido 15.000 euros. Para que te hagas una idea de la diferencia.

La venta online, las RRSS ¿las ha potenciado para añadir un canal más de venta que el tradicional?

A raíz de la pandemia he creado mi canal de ventas. Antes tenía contratada una empresa partner de Google que me publicitaba los cursos que daba y funcionaba muy bien. Ahora creé la tienda online y estamos en ello apostando por este soporte.

¿Cómo se define como diseñadora de moda, en este caso de joyas?

Soy original. No me gusta inspirarme en nada ni en nadie. Me gusta recuperar las técnicas artesanales, soy muy local, trabajo con proveedores de Málaga y de Andalucía. Me gusta el trabajo bien hecho, me gusta hacer cosas que duren para siempre. Yo soy muy botánica, me gusta mucho la naturaleza aunque también tengo piezas más arriesgadas.

¿Cómo son las joyas que podremos ver en la exposición de la calle Alcazabilla?

He tenido que tunear alguna joya para encajar con el espíritu flamenco de la muestra. Mi deseo era combinar las joyas con una chaqueta de torero y dio la casualidad que Aurora, la enfermera que me tocó para trabajar en esta muestra, tenía una chaquetilla de su suegro. Fue una tremenda casualidad, le puse una peineta de joyería con pendientes y brazalete a juego y quedó realmente bien.